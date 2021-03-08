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    維護性平權都是作秀？ 新書爆歐巴馬歧視黨內出櫃同志

    2016年11月22日，歐巴馬（右）將最高榮譽的「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），頒發給同志名嘴艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）。（美聯社）

    2016年11月22日，歐巴馬（右）將最高榮譽的「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），頒發給同志名嘴艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）。（美聯社）

    2021/03/08 15:19

    〔編譯者陳成良／綜合報導〕美國前總統歐巴馬身為美國史上第一位非裔總統，任內被認為維護性別平權不疑餘力而受到好評，甚至被譽為LGBT總統。不過新書揭露，歐巴馬在2019年民主黨黨內總統初選時，在募款場合私下向金主直言，角逐提名的印第安納州南本德市市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）進不了白宮，原因是他是同性戀，身材又矮小。

    這本新書《幸運：拜登如何贏得總統大選》（Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency，暫譯），由《國會山莊報》記者帕尼斯（Amie Parnes）及美國全國廣播公司（NBC New）資深政治評論家艾倫（Jonathan Allen） 合著，3月2日正式出版。

    根據《國會山莊報》（The Hill）取得的書中節錄，2019年10月間，歐巴馬在一場民主黨募款活動中，力挺麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）角逐總統寶座，當時黨內競爭激烈，包括現任總統拜登、時任加州聯邦參議員的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）、現任運輸部長的「出櫃同志市長」布塔朱吉等人，都積極爭取提名。

    書中提到，歐巴馬在那場募款活動中說，如果華倫獲得黨內提名，他將全力支持，並希望華爾街與企業界跟他一起扶持華倫上位。一名金主形容，那場募款活動是一場「九成支持華倫的佈道會」。

    歐巴馬當時被問對賀錦麗的看法時，只承認自己認識她，但並未進一步評論。一名金主回憶說，歐巴馬對昔日副手拜登的支持，充其量只能用「不熱情」（tepid）形容，他的沉默說明了一切。

    被問到布塔朱吉挑戰成為第一位出櫃同志總統時，歐巴馬認為他年紀太輕，並直指他是同性戀（gay），加上身材矮小（short），斷言布塔朱吉與白宮寶座無緣。

    《福斯新聞》就書中內容向歐巴馬及布塔朱吉求證，目前尚未得到回覆。

    新書揭露歐巴馬在2019年民主黨總統提名戰中，支持麻州參議員華倫（右），嫌布塔朱吉（左）是同性戀，長得又矮小，選不上總統。（美聯社資料照）

    新書揭露歐巴馬在2019年民主黨總統提名戰中，支持麻州參議員華倫（右），嫌布塔朱吉（左）是同性戀，長得又矮小，選不上總統。（美聯社資料照）

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