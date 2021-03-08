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    她邊走邊滑手機下秒慘遭「怪手」撞倒輾死...驚悚瞬間曝光

    美國紐約於當地時間5日發生一起憾事，61歲的護士戴維斯在趕去上班的路上，疑因「邊滑手機邊走路」不慎被一輛怪手撞倒輾過，儘管緊急送醫救治依然不幸身亡。（圖擷取自推特）

    美國紐約於當地時間5日發生一起憾事，61歲的護士戴維斯在趕去上班的路上，疑因「邊滑手機邊走路」不慎被一輛怪手撞倒輾過，儘管緊急送醫救治依然不幸身亡。（圖擷取自推特）

    2021/03/08 16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約於當地時間5日發生一起憾事，61歲的護士戴維斯（Estelle Davis）在趕去上班的路上，疑因「邊滑手機邊走路」不慎被一輛怪手撞倒輾過，儘管緊急送醫救治依然不幸身亡。

    根據《每日郵報》報導，從現場的監視器畫面中可見，當時戴維斯（Davis）低著頭過馬路，似乎正在看著手機，沒有注意到前方的怪手突然往前開動，當怪手的鏟斗撞擊到她的頭部時，她瞬間倒地，手上的東西也噴了出去，人還沒來得及爬起來，就被怪手重重輾過，慘遭拖行幾英呎，最終一動也不動的躺在十字路口中央。

    報導提到，紐約警察局表示，當時接到附近有昏迷者的911呼叫後，立刻與急救人員趕到現場，緊急將受害者送往醫院救治，但最後仍回天乏術。戴維斯的丈夫哀痛表示，妻子是一名牧師、教師，也是一名護士，總是樂於助人，從來沒想到竟會發生這種事，「當我到醫院看見她的遺體時，我只是不斷吻著她、吻著她、吻著她，然後大哭」。

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