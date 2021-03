她邊走邊滑手機下秒慘遭「怪手」撞倒輾死...驚悚瞬間曝光

2021/03/08 16:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約於當地時間5日發生一起憾事,61歲的護士戴維斯(Estelle Davis)在趕去上班的路上,疑因「邊滑手機邊走路」不慎被一輛怪手撞倒輾過,儘管緊急送醫救治依然不幸身亡。

根據《每日郵報》報導,從現場的監視器畫面中可見,當時戴維斯(Davis)低著頭過馬路,似乎正在看著手機,沒有注意到前方的怪手突然往前開動,當怪手的鏟斗撞擊到她的頭部時,她瞬間倒地,手上的東西也噴了出去,人還沒來得及爬起來,就被怪手重重輾過,慘遭拖行幾英呎,最終一動也不動的躺在十字路口中央。



報導提到,紐約警察局表示,當時接到附近有昏迷者的911呼叫後,立刻與急救人員趕到現場,緊急將受害者送往醫院救治,但最後仍回天乏術。戴維斯的丈夫哀痛表示,妻子是一名牧師、教師,也是一名護士,總是樂於助人,從來沒想到竟會發生這種事,「當我到醫院看見她的遺體時,我只是不斷吻著她、吻著她、吻著她,然後大哭」。

