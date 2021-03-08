美眾議員挺台是亞洲民主燈塔 外交部盼與國會更緊密合作

美國眾議員培根（Don Bacon）於美東時間7日在推特上發聲挺台。（翻攝自推特）

2021/03/08 13:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議員培根（Don Bacon）於美東時間7日在推特上發聲挺台。培根說，台灣是亞洲民主、人權和自由企業的燈塔，但中共拒絕這些理想，他作為國會台灣連線（Congressional Taiwan Caucus）一員，將持續捍衛自由、維護自我防衛能力。

培根寫道，台灣是亞洲民主、人權和自由企業的燈塔，但中國共產黨拒絕這些理想。他作為國會台灣連線的一員，致力於捍衛自由，也將持續維護自我防衛能力、以及美國與台灣的聯盟關係。

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外交部今也透過推特回應表示，感謝美國聯邦眾議員眾議員培根強而有力的支持。美國國會台灣連線在促進雙方的共享價值、互惠繁榮及確保台灣安全上發揮關鍵作用，我們期望與台灣連線更加緊密地合作。

培根曾提出「台灣國防評估委員會法」，該提案要求美國國防部長成立「台灣國防評估委員會」，全面評估台灣的國防建設狀況。並主張美國政府應加強對台承諾，以符合「六項保證」，並繼續定期對台轉移國防用品與服務，使台灣能夠保持足夠的自衛能力。該法案也要求美台舉行聯合軍演，鼓勵高級軍官與官員交流，增強台美軍事關係。

美國參眾兩院設有國會「台灣連線」，友台議員通常會加入，成員數超過200人，是美國國會數一數二大的跨黨派立法小組。

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