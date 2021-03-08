專訪結尾放閃！梅根：與哈利新生活「將比童話故事更美妙」

哈利夫棄不後悔脫離英王室決定，梅根向主持人放閃，與哈利王子的新生活「將比你所看過的童話故事更美妙」。（美聯社）

2021/03/08 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）在台灣時間今（8日）上午9點播出哈利夫婦專訪，兩人相繼爆料許多在英王室的內幕，最後選擇脫離王室自立，他們不後悔這項決定，互相感謝彼此挽救了對方，最後梅根向主持人放閃，她與哈利王子的新生活「將比你所看過的童話故事更美妙」。

英國薩塞克斯公爵夫婦哈利與梅根，接受美國脫口秀主持人歐普拉專訪，吸引外界關注，梅根爆料自己與兄嫂凱特因為凱特長女夏綠蒂公主的伴娘服款式意見不合大吵，自己氣哭，以及長子亞契遭王室議論膚色問題，因而無法獲得王子頭銜，而王室無所不在的壓力讓她感到厭世，萌生輕生念頭。

請繼續往下閱讀...

而哈利也揭露自己求助王室無果，甚至因此導致父子失和，最後決定脫離王室，金援也遭切斷等內幕，他很遺憾結果是這樣，不過他認為自己已經盡全力阻止事情演變至此而問心無愧。

在專訪進入尾聲，主持人歐普拉問哈利夫婦後悔脫離王室，哈利強調他不後悔這項決定，梅根則說她唯一後悔的事是相信王室稱會保護她，哈利補充：「如果王室能給予協助，我們絕對不會離開。」還表示如果母親黛安娜王妃還在世，一定會對此感到憤怒與傷心，但認為母親最終仍會尊重他們決定。

最後哈利夫婦放閃，哈利說自己與梅根的關係挽救了他，梅根則強調哈利的決定挽救了她的性命及家庭，梅根向歐普拉表示他們一家在加州的新生活「將比你所看過的童話故事更美妙。」

哈利夫妻專訪請見︰

為夏綠蒂伴娘服大吵惹哭凱特？梅根：事實正好相反

出生前就被王室議論會有多黑！梅根：亞契因膚色未被封王子

梅根公布第二胎性別 亞契將有一位妹妹了！

透露王室生活極端高壓 梅根驚爆曾有輕生念頭

梅根讚女王熱情好客 哈利談脫離王室稱「從未蒙蔽祖母」

憂妻重演母親生前悲劇 哈利求助王室無果怨：父親不接電話

談與哥哥威廉關係 哈利坦承：兩人已走在不同道路上

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法