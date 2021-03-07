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    哈利梅根專訪將播出 英王室集合亮相似展現團結

    英國哈利王子夫婦（左一、左二）接受美國脫口秀主持人歐普拉的專訪即將播出。哈利的祖母英國女王伊麗莎白二世、父親查爾斯王子、胞兄威廉王子（右二）等王室成員為慶祝大英國協日，也將上電視露面。（法新社）

    英國哈利王子夫婦（左一、左二）接受美國脫口秀主持人歐普拉的專訪即將播出。哈利的祖母英國女王伊麗莎白二世、父親查爾斯王子、胞兄威廉王子（右二）等王室成員為慶祝大英國協日，也將上電視露面。（法新社）

    2021/03/07 23:58

    〔中央社〕英國哈利王子夫婦接受美國脫口秀主持人歐普拉的專訪即將播出。哈利的祖母英國女王伊麗莎白二世、父親查爾斯王子、胞兄威廉王子等王室成員為慶祝大英國協日，也將上電視露面。

    法新社報導，英國人一般不會大張旗鼓慶祝大英國協日（The Commonwealth Day），但今年人們密切關注這個日子，尋找王室有無批評哈利王子（Prince Harry ）與妻子梅根（Meghan）的蛛絲馬跡。

    昨天公布的影片片段顯示，傳聞與哈利夫婦失和的威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Kate），將讚揚全球衛生人員在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間努力工作。

    英國報紙可能會拿威廉、凱特的表現，與哈利、梅根作對比。哈利夫婦去年雖簽下獲利豐碩的合約，仍一直抱怨自己的生活，因而引來批評。

    但薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根在美國更受矚目，也可能博得更多美國人同情。

    哈利與梅根已和王室官方職務徹底切割。他們與歐普拉（Oprah Winfrey）的兩小時對談，堪稱哈利母親黛安娜王妃（Diana）1995年詳述與查爾斯王子（Prince Charles）的失敗婚姻後，最重磅的王室訪問。

    哈利與梅根的專訪預定7日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，8日晚上在英國獨立電視台（ITV）播出。屆時觀眾將密切關注梅根與哈利是否會對白金漢宮（Buckingham Palace）翻舊帳，又會翻到什麼程度。

    另外，先前有消息稱威廉和凱特對梅根態度冷淡，觀眾也想看哈利是否會提到他與威廉兄弟鬩牆。

    黛妃當年承認她和查爾斯王子雙方都有外遇，並公開談論自己的王室生活，在英國創下超過2200萬人觀看的紀錄。

    但哈利與梅根對歐普拉爆料的訪問可能超過當年紀錄。據報這段專訪以700萬至900萬美元（新台幣約1.96 億至2.52億元）賣給美國CBS。

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