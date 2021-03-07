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    武漢肺炎》為安撫民怨 巴拉圭總統阿布鐸撤換多名首長

    亞松森週五晚間爆發激烈的警民衝突，民眾以石塊砸向鎮暴警察。（美聯社）

    亞松森週五晚間爆發激烈的警民衝突，民眾以石塊砸向鎮暴警察。（美聯社）

    2021/03/07 23:03

    〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）為安撫因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發的民怨，已於今（7）日宣佈將撤換部分內閣成員，「我相信被提名的男仕及女士會盡他們的全力來面對國家當下的危機。」

    《法新社》報導，由於對醫療體系崩潰，加上各式個人防護具以及醫藥短缺等情形感到不滿，巴拉圭人民於週五（5）晚間走上首都亞松森（Asuncion）街頭抗議，造成嚴重的警民衝突，期間還有暴民趁機洗劫商店且焚燒車輛，導致場面一片混亂。

    據醫療部門回報，衝突期間共有21人受傷，而巴拉圭的衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）也因此向總統請辭。

    阿布鐸隨後於週六表示將會為民政、衛生、教育、婦女事務等部門指派新的首長。

    今日又另有5000人上街抗議，要求阿布鐸下台負責，但場面相對平和許多。

    擁有逾700萬人口的巴拉圭目前僅從俄羅斯那裡接收了4000劑預計用於加護病房人員的「史普尼克 V」（Sputnik V）疫苗，後續預計還會再從俄國手中取得100萬劑。巴拉圭目前也尚在苦苦等待世界衛生組織（WHO）透過COVAX機制供應的400萬劑疫苗。

    根據世衛統計，巴拉圭的染疫人數累計16萬5811例，另有3278人病歿。

    相關新聞請見︰

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    巴拉圭總統阿布鐸（見圖）宣布將撤換部分內閣成員，試圖平息民眾的不滿。（歐新社資料照）

    巴拉圭總統阿布鐸（見圖）宣布將撤換部分內閣成員，試圖平息民眾的不滿。（歐新社資料照）

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