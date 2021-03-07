疑遭中、俄駭客入侵 歐盟藥管局輝瑞BNT疫苗資料外洩

位於荷蘭阿姆斯特丹的歐盟藥品管理局總部。（彭博檔案照）

2021/03/07 19:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國之音》（VOA）7日報導，歐盟藥品管理局（EMA）去年12月遭到駭客攻擊，美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生物科技公司BioNTech的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗資料遭竊取，背後元兇指向俄羅斯情報機構和中國間諜。

據報導，《荷蘭民眾報》（De Volkskrant）6日引述熟悉調查進度的人士指出，EMA去年上半年曾被中國間諜鎖定，下半年則遭俄國情報機構駭攻，前者入侵德國一所大學的系統，取得入侵EMA網路的途徑，後者則利用EMA的驗證手續和其他形式的網路防禦缺失進行攻擊。

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消息人士指出，俄國駭客進入EMA一個多月，主要想知道哪些國家可能使用輝瑞和BioNTech研發的武肺疫苗，以及購買的疫苗劑量。就在網路攻擊事件發生後數小時，輝瑞與BioNTech表示，其疫苗相關研發資料遭到「非法取得」，之後被放在網上。不過，EMA表示，文件內容有被重新編輯過。

EMA發言人未評論報導，僅稱EMA及荷蘭和歐盟執法機構正在全面調查中。中、俄2國外交部也都未回應相關消息。

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