習近平：中國已平視世界 也應在生活中講思政課

中共總書記習近平6日在出席全國政協聯組會議表示，思政課不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中講。（法新社）

2021/03/07 17:09

〔中央社〕中共總書記習近平6日在出席全國政協聯組會議時說，「70後」的中國人如今走出去看世界之前，「中國已經可以平視這個世界了」。他還說，思政課不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中講。

綜合人民日報等中國媒體報導，習近平6日下午在參加中國全國政協13屆四次會議的醫藥衛生界、教育界委員聯組會議時，作上述表示。

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根據報導，習近平在會中的發言，是從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫切入。他聲稱，中國的抗疫鬥爭「再次說明一個道理，在『舉國體制』下，一方有難八方支援，能夠『集中力量辦大事』」。

習近平還說，在抗疫鬥爭中，公立醫院是中流砥柱。下一步，要繼續「鞏固、強化、壯大」公立醫院，「這一條是明確的」。

有政協委員當著習近平的面建議，要向青年學子講好中國防疫的「大思政課」，將防疫的案例融入教材。習近平除對此表示讚許外，還指思政課「不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中來講」。

習近平說，這次（疫情）總的背景是「世界百年未有之大變局」及「兩個一百年」的歷史交匯期。突如其來的疫情，加劇了這兩個方面給人們的影響。

他宣稱，現在這一代中國年輕人也在變化之中，心態、思想也在改變。「70後（指1970年代出生者）、80 後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了，也不像我們當年那麼土了」。

習近平又說，「大思政課我們要善用之」，一定要跟現實結合起來。上思政課不能拿著文件宣讀，「沒有生命、乾巴巴的」。

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