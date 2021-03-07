拜登會見兩黨眾議員協商增加支出 重振美國基礎建設

美國總統拜登當地時間4日同兩黨眾議員會面超過1個半小時，協商關於華府打算大幅增加支出，以重新恢復美國基礎建設的計畫。（路透資料照）

2021/03/07 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登當地時間4日同兩黨眾議員會面超過1個半小時，協商關於華府打算大幅增加支出，以重新恢復美國基礎建設的計畫，報導提及，10多年來，最大的障礙都是在於稅收部分，不論國會或是立法人士，他們都不願意增加稅收，或是尋找新的財政收入來源。

據《路透》報導，當天拜登、副總統賀錦麗與運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）一同會見美國眾議院運輸及基礎建設委員會主席德法奇歐（Peter DeFazio）與共和黨國會議員格拉維斯（Sam Graves），拜登指出，這項計畫是為了讓美國的的基礎建設再次引領全球，並稱「這樣做將增加我們在全球的競爭力」。

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《路透》指出，不過拜登並未提及計畫細節，與支出預算要如何分配運用等，民主黨的德法奇歐會後指出，拜登希望能儘快有所行動，希望這成為一項非常大的計畫，並指出這會是美國復甦的關鍵之一。格拉維斯則認為基礎建設計畫必須透過兩黨協商，同時還需要一套資金款項機制。

格拉維斯說，「這不會像上一屆國會的模式，我行我素或是急速通過，急速通過的法案絕對不會是這種數兆美元的綜整法案，共和黨不會支持這種作法」，而拜登上個月才與兩黨參議員就基礎建設進行會晤，上任前，拜登在大選時曾開出支票，承諾要投入2兆美元用於修築公路、橋梁與機場等，另外還包含安裝充電樁、網路基建與新式房屋等。

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