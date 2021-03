死了也不得安寧 緬甸19歲少女疑被軍方挖墳驗屍 群眾撻伐

2021/03/07 08:52

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸政變越演越烈,軍方武力鎮壓示威民眾令人髮指,引發多國譴責,日前一位19歲華裔少女鄧家希在抗爭中遭軍警開槍當場爆頭身亡,沒想到近日又傳出,軍警疑似將其棺木從墳墓中挖出,還將其遺體放置於長椅上,並取出一塊小東西,事後則稱從其頭部發現的異物與警察所使用的子彈不同。群眾則群起砲轟,並質疑軍政府試圖掩蓋少女被軍政府殺害的事實。

緬甸自早先發生軍事政變以來,軍政府鎮壓群眾示威的情勢越演越烈,針對近期頻傳大批群眾遭殺害,各國也紛紛發出譴責。在這些犧牲者當中,也包含一名19歲華裔少女鄧家希(Angel, Ma Kyal Sin),她(3日)在曼德勒(Mandalay)的示威過程中頭部中彈身亡,因其生前曾發文表示,「我是A型血,若我不幸命讓槍口,請把我的眼角膜和其他器官捐獻出去。」因此其不幸身亡的消息曝光後,也引發外界熱議及不捨。

但根據《路透社》引述緬甸國營媒體報導指出,才剛下葬的鄧家希,於上週五(5日)竟遭軍方從墳墓挖出棺材,當時現場還有法官及醫生,鄧家希的遺體被放置於長椅上,在其頭部底下則被放了一塊磚頭,據指醫生曾檢視其頭部,並從遺體上取出一塊小東西。之後軍方則聲稱鄧家希的腦後有一道穿透傷口,在其腦中發現的鉛,與警方所使用的子彈並不相同,質疑可能是有心人士為了激化示威而殺害鄧家希。

不過這項說法引發群眾反彈,紛紛質疑軍方掘屍是對鄧家希及其家人進一步的侮辱,並怒嗆軍政府,試圖藉此掩蓋鄧家希被軍隊殺害的事實。同時在網路也流傳畫面,指稱當天鄧家希的棺木遭到草率的埋回,現場水泥半乾,在周遭還留下染血的手術器具及雜物等,看了令人髮指。

報導指出,目前軍警均未對《路透社》要求置評的電話做出回應,對於當局稱有先通知鄧家希家人要挖出其遺體,《路透社》也尚未與其家人取得聯繫。

