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    死了也不得安寧 緬甸19歲少女疑被軍方挖墳驗屍 群眾撻伐

    緬甸政變越演越烈，日前一位19歲華裔少女鄧家希在抗爭中遭軍警開槍當場爆頭身亡，沒想到近日又傳出，軍警疑似將其棺木從墳墓中挖出，事後則稱從其頭部發現的異物與警察所使用的子彈不同，引發外界激烈撻伐。（路透）

    緬甸政變越演越烈，日前一位19歲華裔少女鄧家希在抗爭中遭軍警開槍當場爆頭身亡，沒想到近日又傳出，軍警疑似將其棺木從墳墓中挖出，事後則稱從其頭部發現的異物與警察所使用的子彈不同，引發外界激烈撻伐。（路透）

    2021/03/07 08:52

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸政變越演越烈，軍方武力鎮壓示威民眾令人髮指，引發多國譴責，日前一位19歲華裔少女鄧家希在抗爭中遭軍警開槍當場爆頭身亡，沒想到近日又傳出，軍警疑似將其棺木從墳墓中挖出，還將其遺體放置於長椅上，並取出一塊小東西，事後則稱從其頭部發現的異物與警察所使用的子彈不同。群眾則群起砲轟，並質疑軍政府試圖掩蓋少女被軍政府殺害的事實。

    緬甸自早先發生軍事政變以來，軍政府鎮壓群眾示威的情勢越演越烈，針對近期頻傳大批群眾遭殺害，各國也紛紛發出譴責。在這些犧牲者當中，也包含一名19歲華裔少女鄧家希（Angel, Ma Kyal Sin），她（3日）在曼德勒（Mandalay）的示威過程中頭部中彈身亡，因其生前曾發文表示，「我是A型血，若我不幸命讓槍口，請把我的眼角膜和其他器官捐獻出去。」因此其不幸身亡的消息曝光後，也引發外界熱議及不捨。

    但根據《路透社》引述緬甸國營媒體報導指出，才剛下葬的鄧家希，於上週五（5日）竟遭軍方從墳墓挖出棺材，當時現場還有法官及醫生，鄧家希的遺體被放置於長椅上，在其頭部底下則被放了一塊磚頭，據指醫生曾檢視其頭部，並從遺體上取出一塊小東西。之後軍方則聲稱鄧家希的腦後有一道穿透傷口，在其腦中發現的鉛，與警方所使用的子彈並不相同，質疑可能是有心人士為了激化示威而殺害鄧家希。

    不過這項說法引發群眾反彈，紛紛質疑軍方掘屍是對鄧家希及其家人進一步的侮辱，並怒嗆軍政府，試圖藉此掩蓋鄧家希被軍隊殺害的事實。同時在網路也流傳畫面，指稱當天鄧家希的棺木遭到草率的埋回，現場水泥半乾，在周遭還留下染血的手術器具及雜物等，看了令人髮指。

    報導指出，目前軍警均未對《路透社》要求置評的電話做出回應，對於當局稱有先通知鄧家希家人要挖出其遺體，《路透社》也尚未與其家人取得聯繫。

    外媒報導指出，當天鄧家希的棺木遭到草率的埋回，現場水泥半乾，在周遭還留下染血的手術器具及雜物等，看了令人髮指。（路透）

    外媒報導指出，當天鄧家希的棺木遭到草率的埋回，現場水泥半乾，在周遭還留下染血的手術器具及雜物等，看了令人髮指。（路透）

    外媒報導指出，當天鄧家希的棺木遭到草率的埋回，現場水泥半乾，在周遭還留下染血的手術器具及雜物等，看了令人髮指。（路透）

    外媒報導指出，當天鄧家希的棺木遭到草率的埋回，現場水泥半乾，在周遭還留下染血的手術器具及雜物等，看了令人髮指。（路透）

    外媒報導指出，當天鄧家希的棺木遭到草率的埋回，現場水泥半乾，在周遭還留下染血的手術器具及雜物等，看了令人髮指。（路透）

    外媒報導指出，當天鄧家希的棺木遭到草率的埋回，現場水泥半乾，在周遭還留下染血的手術器具及雜物等，看了令人髮指。（路透）

    鄧家希在抗爭中中槍身亡，大批群眾不捨，日前才一起出席悼念，送她最後一程。（美聯社）

    鄧家希在抗爭中中槍身亡，大批群眾不捨，日前才一起出席悼念，送她最後一程。（美聯社）

    鄧家希（圖左黑衣女子）在抗爭中中槍身亡，其參與抗爭的畫面後來也在網路上流傳。（路透）

    鄧家希（圖左黑衣女子）在抗爭中中槍身亡，其參與抗爭的畫面後來也在網路上流傳。（路透）

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