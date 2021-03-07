消耗量僅次於水！科學家示警：地球正面臨另1種資源匱乏

聯合國專家指出，全球每年沙子的消耗量僅次於水。（美聯社檔案照）

2021/03/07 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國環境規劃署氣候科學家佩杜齊（Pascal Peduzzi）在 智庫查塔姆·豪斯（Chatham House）在漆咸樓（英國皇家戰略研究所，Chatham House）舉辦的線上研討會指出，地球正面臨另1種資源匱乏。

綜合外媒報導，全球每年對沙子消耗量僅次於水，對沙子的需求量大，它是世界上相當重要、但升值最少的商品之一，雖然不太可能很快消失，但是這種資源的確正逐漸流失中，現代社會的道路、橋梁等工業建設均與沙子息息相關，甚至用來製作電腦螢幕、智慧型手機的玻璃，乃至於矽晶圓的生產也會使用到沙。

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聯合國環境規劃署氣候科學家佩杜齊表示，沙資源流失可視為21世紀發展的巨大挑戰之一，「我們認為都是沙子，卻沒想過我們會把沙子用完」，他認為如果人們不開始思考這件事情，未來有一天在沙子供應或土地規劃方面會出大問題。

佩杜奇提到，目前尚無法準確監測全球沙子的使用情況，但是可以間接測量，沙子和水泥在使用上有高度緊密的相關性，聯合國計算全球每年的水泥產量為41億噸，主要由中國生產，佔目前所有以沙子為建材的建築當中的58%，而沙子和礫石的使用量則是水泥的10倍，也就是說，全球每年最多消耗掉500億噸的沙子。

統計進一步算出在過去20年當中，由於都市化發展，全球沙子的使用率翻了3倍，工業使用速率遠超過自然風化的速度，而並非所有風化後的沙子都有工業價值，現在中國和印度河流、湖泊和海岸線開採砂石，對生態影響最大，雖然聯合國在2019年就提過與沙有關的環境危機，最終未獲重視，佩杜奇認為「是時候該醒醒了」。

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