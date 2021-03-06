改寫教科書！科學家找到證據 地球內部有「第五層」

澳大利亞國立大學（ANU）最新研究證實地球存在第5層「最內層核心」（innermost inner core），打破過去對地球結構只有4層的認知。（美聯社檔案照）

2021/03/06 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞國立大學（ANU）最新研究證實地球存在第5層「最內層核心」（innermost inner core），打破過去對地球結構只有4層的認知，研究發布在《地球物理研究期刊》（ Journal of Geophysical Research）。

澳大利亞國立大學發布新聞稿，研究主要作者史蒂芬森（Joanne Stephenson）博士指出，地球構造的傳統認知為地殼、地函、外地核與內地核，幾十年前的科學家就曾懷疑過可能有其他構造，研究團隊透過國際地震中心的地震波數據配合演算法，找到地核中的鐵結構出現變化。

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該份研究顯示，距離地球中心約650公里存在1條過去未知的界線，這個證據也指向地球歷史上發生過2次獨立的冷卻事件，而成因仍舊是個謎，研究內核的結構有助於更加了解地球的歷史，史蒂芬森說：「這個發現非常令人興奮，可能意味著我們必須重新編寫教科書了。」

據了解，地球各層構造的平均厚度分別為地殼17公里、地函2883公里、外地核1742公里、內地核1200公里，而地核與地函之間的交界為古氏不連續面，地函與地殼之間的交界則是莫氏不連續面；澳大利亞國立大學此次發現的新界線位於已知的內地核當中。

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