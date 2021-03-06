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    台裔吳修銘任拜登特助 父親心繫民主曾任台獨聯盟主席

    台裔哥倫比亞大學教授吳修銘（見圖）將加入美國白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理。（本報合成）

    台裔哥倫比亞大學教授吳修銘（見圖）將加入美國白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理。（本報合成）

    2021/03/06 21:48

    〔記者簡惠茹／台北報導〕台裔哥倫比亞大學教授吳修銘將加入美國白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理，而吳修銘的父親吳明達，來自台灣台南，生前積極參與台獨運動。

    現任台灣獨立建國聯盟加拿大本部主席葉國基表示，吳明達42歲時因腦瘤過世，當時吳修銘才10多歲，從內部資料來看，吳明達是1967年之前從台灣到加拿大多倫多，當時從台大醫學院畢業、服兵役後，馬上到多倫多大學進修，學習幹細胞、T細胞的免疫學領域。

    葉國基指出，吳明達後來又到美國威斯康辛、華盛頓地區進修，吳去美國之前，1970年後擔任台獨聯盟加拿大本部的主席，跟同鄉很多人一起關心台灣民主化，所以跟許多相關的人相處，也加入相關團體，經常聚在一起討論。

    葉國基聊起1970年代左右，吳明達曾被提報黑名單，被國民黨駐外單位職業學生掌握，甚至有一段時間不能回台灣，當時國民黨駐外職業學生薪水1個月就有600美金，舉報還有50元美金的獎金，甚至不需要明確證據，看什麼書、參加研討會或讀書會就可以舉報，還會到住宿的地方去搜信箱，支持台獨的學生都處於這種被監控的環境中。

    葉國基表示，因為擔心黑名單被流出去，當時許多歷史資料都是靠記憶和口述保存下來，而這些記憶中的吳明達是台獨老前輩，積極參與台獨運動、心繫台灣民主和未來。

    民進黨台南立委賴惠員表示，台南本來就是民主的故鄉，市井小民對政治也很熱衷，而吳修銘擔任科技與競爭政策特別助理，代表拜登很精準抓住中國議題，中國在科技部分一直要跟美國競爭，所以這次的任用，特別凸顯需要台灣人或華人的思維。

    台裔哥倫比亞大學教授吳修銘（見圖）將加入美國白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理，而吳修銘的父親吳明達，來自台灣台南，生前關心台灣民主化，積極參與台獨運動。（美聯社）

    台裔哥倫比亞大學教授吳修銘（見圖）將加入美國白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理，而吳修銘的父親吳明達，來自台灣台南，生前關心台灣民主化，積極參與台獨運動。（美聯社）

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