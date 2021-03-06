中歐海底電纜 美中網路地緣政治角力新燃點

圖為網路線。（路透檔案照）

2021/03/06 20:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國與中國正競逐世界數位基礎設施主導權之際，從中國經陸路到巴基斯坦、之後從海底一路蜿蜒約7500英里（約12070公里），經過「非洲之角」、在法國登陸的「和平」海底電纜，讓歐洲捲入美中這場角力，成為網路地緣政治的新衝突點。

「彭博」5日報導，由中國公司參與鋪設的「和平」海底電纜，預計今年稍晚完工，這條海纜每秒可傳輸數據量，足以播放9萬小時的「網飛」（Netflix）影片，大多用來提高中國企業在歐洲、非洲的服務速度。

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將負責營運「和平」海纜法國馬賽登陸點的法國最大電信商「橘子電信」（Orange SA），其國際網路事業負責人武爾敏（Jean-Luc Vuillemin）說，「這是一項投射實力的計畫，從中國拓展到歐洲和非洲」。

「和平」海纜也代表網路地緣政治的新衝突點：參與鋪設海纜的中國亨通集團的第三大股東，正是美中數位基礎設施角力戰核心：華為公司，華為也提供該海纜海底傳輸、登陸接收站所需設備。

登陸接收站被視為要進行海纜監聽最容易下手的環節，包括興建時被暗中植入「後門」。美軍退役將領、華府智庫「哈得遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員斯柏汀（Robert Spalding）說，只要你有資料透過他們的交換器、纜線傳輸，就隨時都有被重新導向、竊聽的風險，「這是常識」。

網路社群龍頭Google母公司「字母」公司和「臉書」這兩大美國企業均已表示，由於已有足夠容量的傳輸纜線，不會使用「和平」海纜。

海底電纜具有顯著戰略重要性，目前全球網路數據、通訊傳輸量約98%透過約400條海纜，這些海纜許多由美國公司擁有、營運，為鞏固美國網路主導權助力，但同時也提高美國和其盟友對海纜遭破壞或監聽的安全顧慮。去年時任美國國務卿龐皮歐就呼籲國際社會，「確保連接我國到全球網際網路的海底電纜，不受中國情報收集行動之危」。

消息人士指出，美國正就「和平」海纜加強施壓法國，但是法國準備抵抗美國的壓力，有可能以限制特定種類的數據不使用這條海纜傳輸，來安撫美國。

馬克宏上月在美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的訪問中說，法國政府不想將中國排除於法國網路基礎建設之外，一部分在於，如此法國就不會「得完全依賴美國的決策」；德國總理梅克爾也在2月5日與馬克宏召開的記者會上，明言拒絕排除中國參與網路基建，她說她不認為與中國脫鉤「是正確的路，尤其值此數位年代」。

印度獨立智庫「和平與衝突研究所」（IPCS）以及荷蘭萊登大學亞洲研究中心估計，到2019年為止，全球海底電纜的登陸點、擁有者或供應商中，中國佔了11.4%，到2025和2030年間，這個比例將提高到20%。

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