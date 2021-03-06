滅族同化從小抓起！習近平要求內蒙普及漢語

去年9月蒙古人在蒙古國首都烏蘭巴托示威，抗議中國政府在內蒙推行的漢語政策，威脅蒙古族語言文化。（歐新社檔案照）

2021/03/06 19:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國近年加強同化內蒙、新疆等少數民族，國家主席習近平5日參加全國人民代表大會內蒙代表團會議，指示推廣普及漢語、全面推行「國家統編教材」，「特別要從青少年教育抓起」。

習近平5日在內蒙代表團會議上要求，推廣普及「國家通用語言文字」（即漢語漢字）、全面推行「國家統編教材」，深入推展「中華民族共同體意識教育」；並強調「特別要從青少年教育抓起」，以利「樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」。他還要求加強黨史教育，並要提高各族民眾對「中國共產黨、中國特色社會主義」的認同。

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內蒙官方去年9月要求當地少數民族學校改以漢語取代蒙語，教授核心課程，引發蒙族人不滿，一連多日出現罕見的規模數萬人抗議和罷課，引起國際關注和聲援。

但官方仍強硬推動漢語教育，今年2月在龐大反對聲浪下，宣佈今年秋季起全區民族語言授課學校小學一、二年級「道德與法治」、「語文」科目，初中一、二年級另增「歷史」科共3科採用國家統編教材、漢語授課，初中畢業升學考試上述3科須全部以漢語作答；2022年秋季學期起，全區所有高中一年級「思想政治」、「語言」、「歷史」3科也開始採用國家統編教材、漢語教育，升學考這3科以漢語作答。

另外，當局還通過「促進民族團結進步條例」，5月1日起全面推動相關活動。

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