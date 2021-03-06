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    美國前國務卿龐皮歐表態 支持抵制2022北京冬奧

    美國前國務卿龐皮歐5日接受電台訪問時表態，支持美國抵制2022年北京冬奧，並稱中國正進行「骯髒」活動，不適合擔任主辦國，圖為龐皮歐。（法新社資料照）

    美國前國務卿龐皮歐5日接受電台訪問時表態，支持美國抵制2022年北京冬奧，並稱中國正進行「骯髒」活動，不適合擔任主辦國，圖為龐皮歐。（法新社資料照）

    2021/03/06 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐在任時即表示希望國際奧委會（IOC）能夠換掉2022年北京冬季奧林匹克運動會主辦國資格，而5日他接受電台訪問時重申，表態支持美國抵制2022北京冬奧，並稱中國正進行「骯髒」活動，不適合擔任主辦國。

    綜合外媒報導，龐皮歐在接受電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時表示，「我希望我們的運動員能參加奧運，他們值得參與這場盛事。但是，最終我們仍無法允許美國運動員到北京，鼓勵中共持續做他們正在做的骯髒活動」，同時龐皮歐還說，「奧運為自由與運動員天賦的展現，完全不適合在北京舉辦」。

    外媒指出，部分共和黨人已經表態呼籲抵制2022北京冬奧，包含前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在內，她日前才投書《福斯新聞》，呼籲美國現任總統拜登應該抵制2022北京冬奧，更在文中指稱，「和1936年納粹德國相比，今天的中國共產黨顯然更加危險」。

    龐皮歐在任職國務卿的最後一天宣佈中共對維吾爾族人進行種族滅絕，致使其中一些人將抵制2022北京冬奧與中共對新疆維吾爾族的大屠監禁聯想在一起，而現任國務卿布林肯（Antony Blinken）儘管贊成美國對中共正在進行種族滅絕評估，不過拜登政府目前如同前朝一樣，並未表達是否要抵制2022北京冬奧。

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