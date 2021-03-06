要求學生捐壓歲錢做慈善 中國家長大罵「割韭菜」

中國河南省林州市政府要求全市中小學和幼稚園，發起捐贈壓歲錢的慈善活動，引發家長不滿。圖為湖北省武漢市長春街小學。（路透檔案照）

2021/03/06 06:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府無所不管，竟然連小朋友的壓歲錢也不放過？河南省北部的林州市教育體育局和慈善總會，在2月底聯合發佈文件，要求全市中小學和幼稚園發起「捐贈壓歲錢、奉獻一片愛」的「慈善活動」，規定各校都要向學生家長遊說，完成這個「政治任務」，引發家長不滿，痛批當局「割韭菜」，連小孩也不放過。

面臨家長怨聲連連，林州市教體局官方「微信」公眾號5日坦承，這項募捐活動「未經嚴格審批，內容不妥」，決定停辦，並公開向社會道歉。

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林州市是河南省安陽市下轄的縣級市，自由亞洲電台（RFA）5日報導，市政府看準小朋友在春節期間都有可觀的紅包進帳，要求孩子們向原本出錢助學的教體局部門捐出壓歲錢。當地高家莊小學一名教師證實，當局要求學生捐出壓歲錢，但強調並非強迫捐贈，校方也未設立捐獻門檻，「1塊錢也行，2塊錢也行，5毛錢也行。」

當地人士朱先生接受RFA訪問時指出，民眾對此次募捐多表不滿，首先是發起募捐的慈善總會名聲不佳，近年來的募捐活動都難獲民眾支持，甚至連工作人員的薪資都付不出來。此外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐1年，當地許多企業甚至政府機構，連薪資都發不出來，大多數家長背負沉重壓力，當局根本是把孩子「當韭菜割」。

朱先生說，「韭菜嘛，大小他都不嫌棄嘛。它還說自願，自願個毛啊，它是和教育局聯合發的（文）嘛，通過行政權力來倒逼的嘛。一個班，比如說，40多個人，學校一個班級一個群，家委會之類的嘛，家長礙於情面，就相當於還是攤派。」

據報導，林州教體局辦公室坦承，接獲許多家長投訴。此次募捐活動是由教體局的學生資助管理中心負責，該中心官員向RFA強調，募捐通告中已明確規定不許強行募捐，否認此舉等於變相打學生錢包的主意。但該中心原本是應該出錢助學的部門，資助學生的資源應該來自財政撥款，卻反而成為向學生「割韭菜」的機構。

RFA指出，在中國，為了控制民間組織，慈善活動已被官方壟斷，並嚴格限制民間力量參與。民間互助性的捐助也被官方視為非法。但多年來，無論是救助貧困兒童就學的「希望工程」、中國紅十字會，還是慈善總會都醜聞不斷，民間的捐贈熱情已不復見。

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