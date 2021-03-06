密州郵寄選票詐欺！法官下令逮捕公證人 重辦市議員選舉

密西西比州法官審理一樁2020年的選舉詐欺案時發現，當地阿伯丁市（Aberdeen）收到的郵寄選票，竟高達78%涉嫌欺詐。密西西比選票示意圖。（路透檔案照）

2021/03/06 01:19

〔即時新聞／綜合報導〕密西西比州法官審理一樁2020年的市議員選舉詐欺案時發現，當地阿伯丁市（Aberdeen）收到的郵寄選票，竟高達78%涉嫌欺詐，法官在今年3月寫了64頁的裁決下令重選，並逮捕當初將這些票判為有效票的公證人。

根據密西西比州電視台《WCBI》報導，密西西比州法官威爾（Jeff Weill）審理阿伯丁市（Aberdeen）去年一樁涉嫌詐欺的市議員選舉案件，發現84張郵寄選票中，有66張是無效的，比例高達78%。

請繼續往下閱讀...

據了解，涉嫌詐欺的選舉案是2位民主黨候選人德瓦（Robert Devaull）和霍利迪（Nicholas Holliday）的市議員之爭，他們當時在競選密西西比州阿伯丁市議員，霍利迪選後被宣布以37票優勢勝出，德瓦則提告質疑選舉結果。

法官威爾甚至發現，這些涉嫌詐欺的郵寄選票的確存在許多違規行為，之所以被計為有效票，全出自公證人瓊斯（Dallas Jones）之手，瓊斯在1次聽證會上已經承認自己違反公證義務，因此，法官威爾不但寫了長達64頁的裁決，下令當地重新辦理選舉，也下達逮捕瓊斯的命令。

威爾法官還提到，選舉日當天，有明顯證據表明選民在投票所受到恐嚇和騷擾，根據密西西比州法規定，候選人與其支持者必須與投票所保持至少150英尺（45.72公尺）的距離，但當地政治人物卻踰越了法律規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法