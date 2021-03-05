緬甸100多名員警加入反軍方陣營 拒絕暴力鎮壓

圖為4日緬甸警察移開示威者架設的障礙物。（法新社）

2021/03/05 23:58

〔中央社〕緬甸軍方2月1日發動政變後，軍方和警方近期對和平示威者的鎮壓越來越暴力，至今已有超過100名警察加入反軍方的「公民不服從運動」（Civil Disobedience Movement）。

伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，7名來自緬甸南部德林達依省（Tanintharyi）的女警也加入這場運動，並宣告民選政府回歸後才會重返工作崗位。最北部克欽邦（Kachin State）及德林達依省（Tanintharyi）也有17名警員參與這場運動。

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官員和數家媒體報導指出，許多人已開始從動盪不安的緬甸逃往印度，其中有些是不願參與暴力鎮壓示威民眾的員警。

緬甸軍方2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬領導的民選政府後，引發大規模抗議活動，軍方以致命武力予以回應。聯合國表示，緬甸3日至少有38人喪命。

印度警方表示，3日有9人跨越邊境進入印度米左拉姆省（Mizoram），其中3人是警察，他們拒絕對抗議活動進行鎮壓。印度與緬甸共享邊界長達1600多公里。

根據印度人報（The Hindu），從3日至今，至少有20人跨越邊境。印度人報引述當地人的話報導，迄今至少有50人抵達米左拉姆省恰姆派區（Champhai）和塞爾奇普區（Serchhip）。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述米左拉姆省官員的話報導，當地居民已獲告知，若有見到任何緬甸人越境，必須立即報案。

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