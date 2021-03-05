舊金山遊民不增反減 當地政府面臨難題

美國舊金山遊民的問題是地方上的一大難題，儘管政府已盡力安置，但不斷增加的遊民讓預算捉襟見肘。（法新社）

2021/03/05 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山遊民問題，是地方上的一大難題，儘管政府已盡力安置，但遊民數量仍不斷增加，預算的問題也引發當地議員擔憂。

綜合外媒報導，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間，舊金山政府設置了6個安心睡覺的地方（Safe Sleeping Villages），供遊民搭設帳棚，讓遊民免於流落街頭。這些安置地點有24小時的保全，還提供一日三餐及浴室。雖然比起酒店安置計畫來的便宜，但仍是一筆龐大的費用，對面臨預算赤字的舊金山政府來說更是雪上加霜。

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當地官員曼德爾曼（Rafael Mandelman）表示「我們必須找到一個符合成本效益的方法，來去處理街頭上的遊民。」

舊金山遊民及房屋支援局代理局長卡恩（Abigail Stewart-Kahn）週三公布今年的安心睡眠地方預算，僅能安置262個帳棚，並提供相關服務；他也表示這項安置計畫，是迫於疫情關係不得不的決定。

面對舊金山遊民的問題，舊金山官員阿莎（AhshaSafaí）希望能深入探究長久的可行計畫；對此，卡恩則說明，目前正在商討對策。

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