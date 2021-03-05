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    武漢肺炎》日本首都圈1都3縣緊急狀態 確定延長至21日

    日本首相菅義偉（見圖）今天晚間宣布延後2週解除首都圈1都3縣緊急狀態宣言，期限至3月21日止。（本報合成）

    日本首相菅義偉（見圖）今天晚間宣布延後2週解除首都圈1都3縣緊急狀態宣言，期限至3月21日止。（本報合成）

    2021/03/05 20:01

    〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本首相菅義偉今天晚間宣布延後2週解除首都圈1都3縣緊急狀態宣言，期限至3月21日止。菅義偉對於再度延長向國民表示歉意，他並表示，將全心全力投入防疫以避免疫情再度擴大。

    包括東京都、千葉縣、神奈川縣及埼玉縣等1都3縣因疫情吃緊，從1月7日進入緊急狀態，原定期限1個月，但政府於2月初宣布延長1個月，近兩月來雖然新增感染人數下降，但下降速度減緩，地方政府擔心過早解除可能導致疫情再度升溫，且變異病毒株的感染人數也有上升的趨勢，經過專家評估後，日本政府決定再度延長2週。

    日本今天的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全國新增感染人數有1148人，其中首都圈1都3縣的感染人數，東京301人、千葉137人、神奈川13人、埼玉90人，尤其是東京近1週以來的單日平均感染人數達273.6人，從2月中旬以來減少速度有鈍化的狀況，距離專家希望減至每日新增百人左右的期待有很大的落差。

    日本產經新聞報導，專家認為首都圈新增感染人數的減少走勢已到極限，即使延長緊急態但未做任何積極的措施，減少的效果也很有限，稍有鬆弛，今年7月舉辦東京奧運時可能又會擴大到每日千人以上感染的狀態。

    東京都進入緊急宣言再延長期後，有意依新修定的特別措施法對於拒絕配合縮短營業時間的餐飲店開罰，目前餐飲店營業時間最晚到晚上8點為止，即使緊急狀態在21日解除，1都3縣仍希望要求餐飲店至本月底止繼續縮短營業時間。

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    日本首相菅義偉。（路透檔案照）

    日本首相菅義偉。（路透檔案照）

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