注射凡士林變大肌肌！ 俄羅斯卜派決定開刀擺脫惡夢

俄羅斯軍人特雷辛（見圖）2019年退役後，把6公升的凡士林注射進2隻手臂便成肌肉，並且挑戰綜合格鬥（MMA），但當時3分鐘就被比他年長20歲的大叔打趴在地。（圖擷自Олег Монгол YouTube）

2021/03/05 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍人特雷辛（Kirill Tereshin）2019年退役後，把6公升的凡士林注射進2隻手臂，讓自己的外觀變成肌肉男，並且挑戰綜合格鬥（MMA），但當時3分鐘就被比他年長20歲的大叔打趴在地。如今，特雷辛發現許多後遺症，也被醫生研判會有生命危險，他被說服過後，決定接受手術「擺脫惡夢」。

綜合外媒報導，特雷辛表示，「因為我的愚蠢，沒想考慮到後果，決定要透過手術來擺脫惡夢」但是因為疫情關係，手術時間不斷被延遲，可能會推到年底才能動手術。」關於這個愚蠢的決定，特雷辛也說到，目前已經有發炎、肌肉壞死與填充物硬化的問題。

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而特雷辛願意接受手術，其中關鍵是被一名長期反對整容手術的社會運動家瑪瑪伊娃（Alana Mamaeva）給說服。特雷辛說他很幸運遇到瑪瑪伊娃以及願意幫他做手術的醫生。梅爾尼科夫（Dmitry Melnikov）醫生也對他說，若不趕快接受手術，可能會有生命危險。

特雷辛：「我責怪自己，我知道我有罪，我知道我應該早些考慮這一點。廉價的凡士林植入體內，導致高燒，強烈的疼痛和無力。」

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