山東「拉麵哥」太夯！「這些亂象」逼他停業避風頭

「拉麵哥」攤位每天被數百主播圍堵直播蹭流量，甚至在他門口賣身葬父、求偶徵婚等。（圖擷取自微博）

2021/03/05 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕山東臨沂一名「拉麵哥」因一碗麵只賣3元人民幣（約台幣13元），15年不漲價而爆紅，攤位每天被數百主播圍堵直播蹭流量，甚至在他門口賣身葬父、求偶徵婚、搶註商標、尋人等，各種亂象逼得他停業避風頭，連抖音官方都為他發文呼籲大家克制，並封鎖了假冒山東拉麵哥名號的200多個帳號。

綜合中媒報導，「拉麵哥」爆紅以後，依然維持一碗麵只賣3元人民幣（約台幣13元）的原則，贏來許多稱讚，卻也帶來更多麻煩，麵攤、村子、家都被人圍追堵截，無數支手機差點砸到臉上，許多直播主都黏著他蹭流量，賣身葬父、求偶徵婚，甚至來舉尋人啟事牌子的都有，讓人看得眼花撩亂，他抖音帳號的粉絲數也暴增到超過220萬人，不過冒充他的假帳號也橫行，抖音官方已封了200多假帳號，各種亂象將他壓得很重，只能暫時停業休息。

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對此，中國網友紛紛各抒己見，「真是個樸實善良的大哥，希望媒體記者幫這個大哥看看，是不是有人利用他註冊平台的號，流量那麼大，平台的收入應該給這位拉麵哥改善生活，不能被別人搞去。而且這位大哥都不要打賞」、「一群直播二傻子，耽誤人家做生意」、「保證質量的情況下，適當漲價是應該的，要可持續性發展，畢竟都要掙錢養家糊口」，不過也有人指出，「山東臨沂費縣物價水平低一些，又是在農村大集上，價格高了，趕集的老百姓就不願意吃了」。

「拉麵哥」因一碗麵只賣3元人民幣（約台幣13元），15年不漲價而爆紅。（圖擷取自微博）

拉麵哥的名號被人搶註商標。（圖擷取自微博）

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