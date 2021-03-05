正妹射擊教練幼時遭性侵 從軍後找回自我成「槍皇后」

26歲的茱莉號稱為「槍皇后」。（圖擷取自「Orin Julie - אורין ג׳ולי」臉書）

2021/03/05 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕以色列26歲女子茱莉（Orin Julie）有「槍皇后」（The Queen Of Guns）之稱，她過去曾被性侵過2次，因為18歲從軍後，學習瞭解操作槍械、以色列近身格鬥術等，讓她從內在重拾力量，進而引發她濃厚的興趣，現在經營一家線上槍械商店並成為一名射擊教練，她呼籲以色列政府應放寬政策，讓該國女性擁有槍械以保護自身。

根據英國《每日郵報》報導，茱莉過去曾被性侵害2次，第1次發生在8歲，當時被一名老男人性虐待，第二次於15歲時發生，嫌犯為一名18歲的男子。

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茱莉痛苦地說，這些經驗造成她對人態度多疑，且身陷憂鬱、無法上學，更完全無法信任他人；但她當時並沒有報警處理，而是花費多年時間，藉由與朋友、家人傾訴這些痛苦的經歷排解憂傷。

茱莉透露，她18歲加入以色列國防軍（IDF）的搜救部隊，擔任戰鬥士兵長達3年，並在從軍的過程中，瞭解如何使用、射擊槍支​​，以及學習以色列近身格鬥術（Krav Maga）等訓練。

茱莉坦承，從學習這些戰鬥技術的過程，同時也解放了自己，一直想要尋求幫助與保護的她，從軍後擁有了保護自己的能力，她強調「我愛上了戰術訓練、武器、自衛，這是我第一次感到有力量」。

茱莉退伍後，持續上射擊、防衛等軍事相關課程，最後成為一名射擊教練，並經營一家線上槍械配備商店。茱莉表示，以色列現今對女性配有槍枝的管制相對嚴格，以她為例，因有從軍3年的經歷、射擊教練的身分，才得以擁有槍械。

茱莉呼籲以色列政府未來可以開放一般女性配槍，「我國面臨很多恐怖攻擊，女性須能自我防禦」，尤其現在因為疫情封城，暴力事件頻傳。

據悉，目前以色列僅允許國防軍步兵部隊的退伍軍人、接受過相關訓練的警察擁有資格獲得槍支許可證。

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茱莉於18歲加入以色列國防軍（IDF）的搜救部隊，擔任戰鬥士兵長達3年。（圖擷取自「Orin Julie - אורין ג׳ולי」臉書）

茱莉曾從軍3年，現為一名射擊教練。（圖擷取自「Orin Julie」YouTube頻道）

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