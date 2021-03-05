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    美韓軍費分攤南韓談判代表飛抵華府 稱有望是最後一輪磋商

    美韓防衛分擔談判南韓代表鄭恩甫5日抵達華府，準備與美國談判大使威爾頓進行面對面磋商，並稱這有可能是最後一輪磋商，圖為美韓聯軍。（美聯社資料照）

    美韓防衛分擔談判南韓代表鄭恩甫5日抵達華府，準備與美國談判大使威爾頓進行面對面磋商，並稱這有可能是最後一輪磋商，圖為美韓聯軍。（美聯社資料照）

    2021/03/05 16:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美韓防衛分擔談判南韓代表鄭恩甫（Jeong Eun-bo）5日抵達華府，準備與美國談判大使威爾頓（Donna Welton）進行面對面磋商，而雙方在上月已進行過首次視訊會議。南韓此前曾提出每年分攤13%將近10億美元（約新台幣279億元）的提案，不過在美國前總統川普任內遭美方否決，並要求南韓應負擔50億美元（約新台幣7534億元）。

    據《路透》報導，南韓方面表示，希望拜登政府可以與南韓方面達成協議，目前南韓分攤每年約9.2億美元（約新台幣256.7億元），而鄭恩甫亦在電視發言表示，「在這場即將舉行的面對面磋商中，我們希望儘可能解決所有問題」，同時他也稱，這次會面有望成為「最後一輪磋商」，不過他仍補充提到，雙方還是有需要進行後續討論的必要。

    《路透》指出，他認為雙方會儘早達成協議，而南韓《韓聯社》則引述美國務院說法報導，韓美離達成協議已經非常接近了；對此，美國國務院未提出回應，然而首爾方面則持續追求多年期的協議，避免盟國每3到5年更新一次合約，造成任務混亂，前一份分攤合約2019年底到期後，雙方當時未立即簽署新的合約，造成約有4000名為美軍工作的南韓人放無薪假，隨後雙方簽署臨時協議，才讓他們重返崗位。

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