緬甸軍警當街處決平民！屍體隨處可見 血流成河畫面曝光

2021/03/05 11:35

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸軍方政變至今已超過1個月,軍警近日開始用強大火力鎮壓示威民眾,該國3日迎來最血腥的一日,當日至少38名平民遭軍方殺害,有外媒取得現場畫面,只見軍警直接就地拖行示威者的屍體,在地下留下一道道長長的紅色血印,令人看了怵目驚心

緬甸上月初發生政變後,民眾陸續發起反軍政府示威,軍方則逐漸提高鎮壓力道回應,後者在本月初開始進行血腥屠殺,累積造成超過50人死亡,而本週三(3日)一天內就有至少38人死亡,聯合國形容是政變發生以來最血腥的一天。

在3日當天,不少民眾拚死拍下軍警施暴的影片與照片,其中顯示有救護車被軍警攔下,醫護人員遭拖下車痛毆,另外還有示威民眾被當街行刑式槍決,畫面十分血腥。

Police are filmed on March 3 shooting a detained protester in the back in Yangon's North Okkalapa township before dragging his body away. The area was the site of multiple killings by security forces on that day. #WhatsHappeningInMyanmar#2021uprising #RejectMilitaryCoup pic.twitter.com/joAegsH4eM