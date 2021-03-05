緬甸軍警當街處決平民！屍體隨處可見 血流成河畫面曝光
〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方政變至今已超過1個月，軍警近日開始用強大火力鎮壓示威民眾，該國3日迎來最血腥的一日，當日至少38名平民遭軍方殺害，有外媒取得現場畫面，只見軍警直接就地拖行示威者的屍體，在地下留下一道道長長的紅色血印，令人看了怵目驚心
緬甸上月初發生政變後，民眾陸續發起反軍政府示威，軍方則逐漸提高鎮壓力道回應，後者在本月初開始進行血腥屠殺，累積造成超過50人死亡，而本週三（3日）一天內就有至少38人死亡，聯合國形容是政變發生以來最血腥的一天。
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在3日當天，不少民眾拚死拍下軍警施暴的影片與照片，其中顯示有救護車被軍警攔下，醫護人員遭拖下車痛毆，另外還有示威民眾被當街行刑式槍決，畫面十分血腥。
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Police are filmed on March 3 shooting a detained protester in the back in Yangon's North Okkalapa township before dragging his body away. The area was the site of multiple killings by security forces on that day. #WhatsHappeningInMyanmar#2021uprising #RejectMilitaryCoup pic.twitter.com/joAegsH4eM— Myanmar Now （@Myanmar_Now_Eng） March 4, 2021
#WhatsHappeningInMyanmar— moepusu （@moepusu） March 4, 2021
People had been Brutally Tortured in Myanmar By Police pic.twitter.com/4w5WkzC8bI