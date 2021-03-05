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    首頁　>　國際

    調查：近九成美國人視中國為競爭對手而非夥伴

    2021/03/05 01:36

    〔中央社〕皮尤研究中心今天發布的一份調查報告指出，過去3年美國對中國的態度已顯著惡化，近九成受訪者表示，他們視全球第2大經濟體中國為競爭對手或敵人，而不是夥伴。

    皮尤研究中心（Pew Research Center）2月對2500 多名美國人進行一項調查，接受調查的美國受訪者中有70％認為，即使會傷害雙方經濟關係，華府仍應在人權紀錄方面挺身對抗北京。

    報告說：「在與中國的雙邊關係中，美國人希望更加注重人權–即使要以犧牲經濟關係為代價。」

    皮尤的這項調查表明，對拜登總統有效地與中國打交道具有信心的美國人略過半數（53％），但比例低於其他全球問題，例如恐怖主義、氣候變遷、使用武力和管理貿易。

    整體而言，自2018年以來，美國對中國的負面看法急劇上升，與3年前的46％相比，有67％的受訪者對中國持「非常冷淡」或「冷淡」的看法。在接受調查的美國人中，只有11％的人對中國抱有熱情。

    報告指出，自2020年以來，認為中國資助的網路攻擊和北京的人權紀錄是「非常嚴重的」問題者，都激增了7％，分別達到65％和50％。

    過半數的人也把美國流失至中國的就業機會以及中國日益增長的軍事力量視為非常嚴重的問題，較去年同期增加6％，分別達到53％和52％。

    美中關係在美國前總統川普（Donald Trump）任內最後一年重挫至數十年來最低點，華府在貿易、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發、間諜活動、人權以及中國在南海的領土主張均把矛頭指向北京。

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