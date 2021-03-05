為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    IAEA本週理事會 英法德不會提出譴責伊朗決議案

    2021/03/05 00:30

    〔中央社〕外交消息人士今天表示，在聯合國國際原子能總署（IAEA）本週理事會議上，英國、法國及德國將不會按原定計畫，提出譴責伊朗的決議案。

    法新社報導，英、法、德原先計畫在IAEA理事會上提出決議案，譴責伊朗中止IAEA的部分檢查，美國支持此決議案。但外交人士指出，此歐洲3國不會提出這項尚未正式呈交的決議案。

    一名外交消息人士指稱，歐洲3國決定暫緩這項決議，是為提供進行外交斡旋的時間，這是IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）採取行動及伊朗方面展現「善意」的跡象。

    葛羅西今天在記者會上告訴媒體，伊朗已同意與IAEA舉行一系列會議，以「釐清許多懸而未決問題」。

    他提及：「我們將開始這項進程…將於4月初在伊朗舉行一場技術性會談，我希望後續也會舉行其他技術性或政治性會談。」

    伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天指出：「今日進展可為伊朗和IAEA開啟的外交斡旋持續舖路。」

    伊朗2015年與世界列強簽署通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），自美國前總統川普於2018年退出以來，這項協議持續分崩離析。

    美國總統拜登先前表示，他願意讓美國重返伊朗核子協議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    英99歲菲利普親王住院15天 卡蜜拉：病情「稍微好轉」
    2021/03/04 06:31

    英99歲菲利普親王住院15天 卡蜜拉：病情「稍微好轉」

    中國大吹「脫貧了」好來收錢？農民看到一紙通告全傻眼
    2021/03/04 06:12

    中國大吹「脫貧了」好來收錢？農民看到一紙通告全傻眼

    布林肯：中國為本世紀最大地緣政治考驗
    2021/03/04 05:53

    布林肯：中國為本世紀最大地緣政治考驗 影片

    法國通過牌照申請 中國官媒仍可在全歐播放
    2021/03/04 07:22

    法國通過牌照申請 中國官媒仍可在全歐播放

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播