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    外媒強力報導！入境中國強制肛拭子檢測 自行採樣圖曝光

    中國推出入境旅客自行使用「肛拭子」採樣的教學圖。（圖取自微博）

    中國推出入境旅客自行使用「肛拭子」採樣的教學圖。（圖取自微博）

    2021/03/05 01:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，對入境人士與他國外交官實施「肛拭子」檢測引發不滿，外媒對此強力報導中國對入境旅客實施的篩檢方式，而中國讓旅客自行採樣的教學流程圖也曝光。

    英國《泰晤士報》、美國《紐約郵報》以及其他外國網媒相繼報導，「中國對所有入境該國的外國旅客強制使用肛拭子檢測」，而中國國家衛生委員會聲稱，與標準的鼻拭子或咽喉拭子檢測相比，「肛拭子」檢測法具有更高的準確性，北京醫師也對此背書指稱，「如果我們增加肛門拭子測試，可以提高識別出感染者的比率」。

    報導指出，中國為了「肛拭子」檢測法與其他國家爆發的爭端愈演愈烈，導致當地醫生建議官方媒體，旅客可以改為在機場「自肛」提供樣本，最新流出的教學流程圖顯示，旅客可自行脫去下半身衣褲，將棉花棒插入肛門約3到5公分，然後輕輕旋轉，接著將棉花棒放入採樣容器中，整個採樣過程只要10秒鐘。

    根據《自由亞洲電台》報導，哈佛大學公衛學院退休教授李敦厚指出，中國政府此舉缺乏科學性質，若是在身體其他部位採不到樣本、或是病毒只能在特定部位採集到的話，「肛拭子」才有合理性，但目前學界並不存在「肛拭子」準確性較高的證據。

    紐約城市大學政治學教授夏明強調，中國對入境的外國旅客實施「肛拭子」，主要原因是想「甩鍋」疫情責任，他認為，「中國抗疫的整個模式不是尊重科學、也不是尊重人性和尊嚴的抗疫方法。中國不斷地說我們已經沒有本土病例了，全是輸入病例，所以加強對外來人員更嚴厲的檢測。包括檢測進口商品包裝。主要目的是將疫情中心從中國引到國外。」

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