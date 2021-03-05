緬甸警拒服從軍政府鎮壓令 已至少19人逃印度尋求庇護

緬甸反政變示威行動越演越烈，軍警武力鎮壓手段也越來越血腥，但有不少「執法人員」無法接受上層指令。（歐新社）

2021/03/05 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸反政變示威行動越演越烈，軍警武力鎮壓手段也越來越血腥，但有不少「執法人員」無法接受上層指令。印度一名警官4日表示，至少有19名緬甸警察越境進入印度，躲避軍政府的命令。

《路透》報導，由於事件敏感要求匿名的警官表示，這些人從東北部米佐拉姆邦（Mizoram）的邊境地區塞爾奇爾（Serchhip）和恰姆派（Champhai）進入印度，這2個與緬甸相連的地區邊境管理較鬆散。

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他表示，這些人都是基層警察，沒有武裝。該名警官還引述情報資料指出，「我們預期還會有更多人（逃到印度）」。

根據社群媒體發布的內容，參加反軍政府示威的群眾也包括緬甸警察，其中有一些人已被捕。

這名警官表示，逃往印度的緬甸警察擔心違反上層指令而遭迫害，因此將被印度當地政府暫時安置。他說，「他們不想依指令對抗示威群眾」。

另一名警官表示，這19名警察中，有3人是週三下午越過邊界靠近塞爾奇爾地區北凡萊拜鎮（North Vanlaiphai），當地政府正在評估他們的健康狀況。

塞爾奇爾警察局長拉里納瑪（Stephen Lalrinawma）說，「他們表示，他們收到軍事統治者的指示，他們無法執行這些指示，所以逃離家園。他們尋求庇護，因為緬甸受到軍方統治」。

印度與緬甸間有1600多公里陸上邊界。印度原本就已是成千上萬名緬甸難民的家園，包括羅興亞人和欽族人。

但新德里的欽族社區負責人說，很少有警察逃到印度，「這很不尋常。在過去，警察和軍方只會遵從命令」。

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