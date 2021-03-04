方濟各明訪伊拉克 教宗將會什葉派最高領袖

方濟各（海報上左者）將與什葉派最高宗教領袖大阿亞圖拉西斯塔尼（海報上右者）一對一會面。（路透）

2021/03/04 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各明（5）日啟程訪問伊拉克，出發前夕，他透過影片向當地遭受暴力之苦的人民致敬，並自稱是「和平朝聖者」，此行將與伊斯蘭教什葉派最高領袖會面。

綜合外媒報導，儘管美國與伊朗之間的衝突加劇、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍嚴峻，方濟各仍預計從3月5日至8日出訪伊拉克，這將是梵蒂岡史上首次有教宗到這片土地。

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84歲的方濟各出發前透過影片表示，「我渴望與你們碰面，親眼見到你們、拜訪你們的土地，這個古老而非凡的文明發源地」。

他說，「我將以朝聖者身分到來，一名為多年戰爭和恐怖主義祈求主寬恕和和解的懺悔朝聖者」、「我是尋求友愛的和平朝聖者，渴望與其他宗教的兄弟姊妹一起祈禱和同行」。

這趟行程將是疫情爆發後方濟各首度出訪，在伊拉克，從巴格達市中心到什葉派聖城納傑夫（Najaf），大街上都可見印有方濟各照片和阿拉伯語「梵蒂岡教宗」（Baba al-Vatican）的海報。

此行最特別的安排是，方濟各將與什葉派最高領袖大阿亞圖拉西斯塔尼（Grand Ayatollah Ali Sistani）將一對一會面。

伊拉克擁有世界上最古老的基督教社區，在2003年美軍推翻獨裁者海珊時，基督徒佔伊拉克2500萬人口的6％，但經過多年流血事件後，至今人數已剩40萬。

天主教教宗方濟各明（5）日啟程訪問伊拉克，當地已經處處高掛歡迎看板。（法新社）

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