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    武漢肺炎》歐盟「滾動式審查」 俄史普尼克V疫苗可望早點上市

    歐盟藥品管理局今日宣佈開始對俄製「史普尼克V」疫苗展開「滾動式審查」，預計將可加快該款疫苗上市的時間。圖為本月1日一批「史普尼克V」運抵歐盟成員國斯洛伐克。（美聯社）

    歐盟藥品管理局今日宣佈開始對俄製「史普尼克V」疫苗展開「滾動式審查」，預計將可加快該款疫苗上市的時間。圖為本月1日一批「史普尼克V」運抵歐盟成員國斯洛伐克。（美聯社）

    2021/03/04 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕數個月前，俄羅斯的「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗在俄國及數十國陸續獲准施打，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）今日發布聲明，宣布開始對「史普尼克V」展開「滾動式審查」（rolling review），預計將可加快這款疫苗在歐盟上市的進度。

    《美聯社》報導，歐盟藥管局今日指出，他們已開始滾動式審查「史普尼克V」疫苗，而他們審核的是從實驗室、成人受試者身上蒐集到的研究數據，屆時歐盟藥管局將召集專家團隊，決定是否放行該款疫苗在歐盟境內施打。目前歐盟藥管局仍未確定專家團隊會面的確切日期，但滾動式審查程序預計將讓「史普尼克V」疫苗提前數月在歐盟上市。

    在一般情況下，疫苗研發分為非臨床、臨床等實驗程序，完後還要讓有關當局進行審核，通過之後才能上市；「滾動式審查」則是藥廠在研發疫苗時，便把研發資料陸續提供給藥管機構，供當局隨到隨審，這意味著疫苗上市時間將大幅縮短。

    俄羅斯推出「史普尼克V」疫苗時，該款疫苗並未完成晚期臨床實驗，也因此引來諸多質疑，但實驗結果顯示，該款疫苗似乎能兼顧安全性及有效性。據一篇發表在英國醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究報告，「史普尼克V」疫苗預防接種者成為武漢肺炎重症患者的有效性為91%。

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