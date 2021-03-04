調查驚曝：法國至少1萬孩童曾遭神職人員性侵！

CIASE主席馬克索夫（見圖）表示，法國至少有1萬名孩童遭天主教神職人員或教會官員性侵。（法新社）

2021/03/04 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕「法國教會性侵獨立調查委員會」（CIASE）週二（2日）釋出初步調查報告，驚曝自1950年代以來，法國至少有1萬名兒童遭天主教神職人員或教會官員性侵！

綜合外媒報導，法國先前爆出一連串神職人員性侵醜聞震驚各界，為此，法國天主教會2018年同意成立CIASE，由22名法律專家、醫生、歷史學家、社會學家和神學家組成，並對內部展開調查。

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去年6月，該委員會就透露，曾遭教會神職或官員性侵的未成年人數可能達3000人，且過去幾10年裡，至少有1500名神職人員或教會官員涉案。這次釋出的調查報告竟然顯示，自1950年開始，法國至少有1萬名孩童遭天主教會人員性侵。

CIASE主席馬克索夫（Jean-Marc Sauve）表示，去年提出的數字「被低估了」。他指出，委員會自2019年設立熱線電話讓受害者及目擊者舉報，截至目前為止，已經收到約6500份類似的證詞，調查人員仍在積極尋找那些選擇不發聲的受害者。

馬克索夫表示，週二公布的數據還只是初步資料，未來會更加精確。CIASE預計會在今年9月底或10月初提交最終報告。

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