五角大廈：極端組織招募美軍加入 已成嚴重威脅

美國五角大廈日前發布調查報告，指出發現部分士兵與極端組織有掛勾。圖為現任美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（法新社）

2021/03/04 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國今年年初發生國會暴動，不少軍人參與其中，引起了各界關注，五角大廈也在1月14日宣布要針對美軍內部存在的極端主義展開調查。就在本週二，美國防部發表調查報告，直指國內一些極端組織試圖從美軍部隊中招募成員，甚至加入美軍獲取戰鬥經驗，這種現象已構成嚴重威脅。

根據《美聯社》報導，該報告並未明言美軍內部極端主義是否加劇，但列舉了極端主義者與部份美軍有牽連的案例。例如在2018年，一名陸戰隊員因與新納粹組織「原子能組織」（Atomwaffen Division）有聯絡遭軍方除役；而該組織的創辦人還曾在佛州陸軍國民衛隊服役。

請繼續往下閱讀...

另名陸戰隊員則被發現計劃創辦白人至上主義組織「美國身分運動」（American Identity Movement）。該組織的共同創始人還是前海軍中士，軍方和後備役部隊也有多名成員與該組織有掛勾，這些人目前都已被降職或解職。

報告指出，這些極端組織積極招募美軍加入，因為他們不僅能增強作戰能力，身分還能給組織帶來「合法性」。報告認為除了潛在的暴力因素，白人至上主義及種族主義對軍中紀律已構成嚴重威脅。

《美聯社》表示，目前仍不清楚美軍確切有多少人跟極端組織有關係。事實上美軍之前就已經知道內部存在極端主義份子，一直到今年1月6日國會騷亂事件發生後，因暴動群眾有不少退伍軍人和部分現役軍人，這個問題才浮上台面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法