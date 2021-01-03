中共操控輿論？ 微博數個百萬網紅稱李文亮其實是過勞死

李文亮醫師率先向外界披露武肺疫情訊息，而後遭當局打壓，直到李確診死亡後，才被追封為烈士。可時至今日還有人試圖給他的死因翻案。（法新社）

2021/01/03 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自中國爆發後蔓延全球，率先向外界發出警告的已故武漢醫生李文亮，當初還被當局指控是造謠者，之後李文亮確診逝世，湖北省政府到4月才追封他為「烈士」，世人則推崇他為「吹哨者」。而今武肺已過一週年，近日卻有多個微博網紅企圖給李文亮翻案，稱他其實不是因為染疫過世，純粹只是過勞致死。

綜合媒體報導，湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，在2019年12月30日率先向外界披露有關武肺疫情的消息，然而當局為掩蓋事實，斥其造謠，不僅武漢警方向他發出訓誡，他所服務的醫院也對他施壓，直到李文亮自己也因確診病逝，輿論爆發，湖北省政府後續才追封他為「烈士」

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然而近日有人發現，微博上多個粉絲數破百萬的網紅不約而同的發文，企圖給李文亮事件翻案，聲稱李的死因主要是接受過多採訪以致過勞死，認為如果有好好休息，李文亮有很大機會能康復。對於這些網紅幾乎在同一時間將李文亮的死定調為「被媒體採訪累死、折騰死」。

此外。中國知名旅遊網紅「師偉」，更在微博上繼續宣稱李文亮當初散布不實疫情訊息，其「輕浮行動」不僅害了自己，也給防疫工作增加很大麻煩；還有人指李文亮曾違紀、違法，事實上他並非以醫生身分去世，似乎也有否定李文亮因公殉職的意思在。

所幸大多數中國網友不能接受照些網紅的發言，認為被媒體採訪過勞死的說法太牽強，痛批這些人是「心肝都壞了的那種畜牲」！有網友跳出來反駁，強調李文亮本可以不必染疫，確診後病情加劇，也是受到當局打壓抹黑，致使心情抑鬱才讓病症加重。不少人也質疑這些網紅背後有隻看不見的手，試圖轉移輿論焦點，徹底否定李文亮事件。

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