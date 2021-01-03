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    武漢肺炎》西班牙300人除夕聚集狂歡 將遭重罰至少10萬元

    西班牙鎮暴警察1日在大城巴塞隆納附近一處廢棄倉庫驅散除夕狂歡活動，約300人在那裡狂歡40小時，當局將處以最少新台幣10萬元罰款。（歐新社）

    西班牙鎮暴警察1日在大城巴塞隆納附近一處廢棄倉庫驅散除夕狂歡活動，約300人在那裡狂歡40小時，當局將處以最少新台幣10萬元罰款。（歐新社）

    2021/01/03 19:52

    〔中央社〕西班牙鎮暴警察1日在大城巴塞隆納附近一處廢棄倉庫驅散除夕狂歡活動，約300人在那裡狂歡40小時，不過他們的荷包可能要大失血，當局將處以最少新台幣10萬元罰款。

    這場活動除夕夜於巴塞隆納東北部約30公里的村落利納爾斯（Llinas del Valles）展開，狂歡者聚集在一起，無視於為了阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播的安全限制措施。

    加泰隆尼亞（Catalonia）地區警方推文表示，他們已經沒收用於這場派對的所有音響系統和其他設備，並會告發所有涉案人士。

    警方表示：「我們將告發主辦人和與會人士。」參加這種活動的罰款最低是3000歐元（約新台幣10萬2582 元）。

    警方說：「在利納爾斯舉行違法派對的3名主辦人已經遭到逮捕，他們在未來幾個小時出庭受審。」主辦人可能面臨高達60萬歐元（約新台幣2052萬元）罰款。

    根據西班牙國家廣播電台（RNE）報導，數百名警察進入倉庫時，一架警用直升機從頭上飛過，大批圍觀民眾聚集在附近。

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