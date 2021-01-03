武漢肺炎》韓國第3波疫情似趨緩！ 官方稱未來兩週是關鍵

為了繼續有效遏制疫情蔓延，韓國政府將現行原本只適用於首都圈的「禁止5人以上聚會」的措施，擴大實施至全國。（路透）

2021/01/03 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，韓國衛生部門今（3日）表示，正在抑制第3波疫情蔓延，可能由於新年連假期間嚴格管制，今天感染病例創下近一個月來新低。

綜合外媒報導，根據韓國疾病預防控制局（KDCA）數據顯示，昨（2日）新增病例為657例，較前一天824例還低，目前韓國累積病例達到6萬3244例，總死亡數962例。

請繼續往下閱讀...

韓國防疫部門表示，考慮到週末檢測數量有所減少，疫情在日常生活空間不斷蔓延，新增確診病例隨時可能再增加。但值得肯定的是，疫情的基本再生數（Basic Reproduction Number, R0）已由上月初的1.4降至1.1，表示疫情趨緩，防疫部門據此判斷防疫措施的效果正在逐漸顯現。

為了繼續有效遏制疫情蔓延，韓國政府將現行原本只適用於首都圈的「禁止5人以上聚會」的措施，擴大實施至全國，並且決定再延長目前的防疫措施（首都圈2.5級，其他地區2級）14天到本月17日為止。但放寬部分適用於首都圈的補習班、滑雪場等冬季體育設施的運營限制。

韓國防疫部門指出，未來2週是鞏固防疫體系、減緩病例增加的關鍵時期。若是疫情能在一個月之內保持穩定，就可通過疫苗接種和特效藥治療進行抑制。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法