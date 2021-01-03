為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「鑽石公主號」捲土重來！ 預計7月營運日韓航線

    疫情爆發後曾是日本燙手山芋的鑽石公主號豪華郵輪，一共累計712人染疫、13人死亡，如今更傳出郵輪在經過全船消毒後，預計在今年7月投入日韓航線的營運。（路透）

    疫情爆發後曾是日本燙手山芋的鑽石公主號豪華郵輪，一共累計712人染疫、13人死亡，如今更傳出郵輪在經過全船消毒後，預計在今年7月投入日韓航線的營運。（路透）

    2021/01/03 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發初期，停靠在橫濱港的鑽石公主號豪華郵輪就地隔離卻不斷出現確診患者，成為日本的燙手山芋，船上一共累計712人染疫、13人死亡，如今更傳出郵輪在經過全船消毒後，預計在今年7月投入日韓航線的營運。

    《韓聯社》報導，總部位於日本東京的郵輪旅行社星球郵輪（Cruise Planet），推出7月1日從橫濱出發，途經鹿兒島、濟州島、長崎最後返回橫濱的鑽石公主號7天旅程，同時還在規劃10月的橫濱-釜山10天遊。

    星球郵輪表示，鑽石公主自從疫情爆發以來一直處於停用狀態，目前正在進行內部裝修，以便在今年夏天恢復營運。不過，由於日韓對外國觀光客的90天簽證已終止發放，南韓更對入境者採取隔離檢疫，因此鑽石公主號能不能停靠韓國港口還是未知數。

    主要在日本網站和媒體張貼廣告吸引顧客的星球郵輪指出，雖然他們計畫從7月出發，但一切狀況都無法確定，在某些不可控的情形之下，屆時也是有可能會取消出航。

    星球郵輪強調，如果最後順利成行，將實施嚴格的檢疫措施，所有登船者都必須篩檢、測量體溫並填寫健康狀況表。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》新冠病毒4變種 WHO：疫苗研究不受影響
    2021/01/03 17:01

    武漢肺炎》新冠病毒4變種 WHO：疫苗研究不受影響
    南韓最大報驚嘆：台灣將中國拒於門外 經濟成長全球最佳
    2021/01/03 11:43

    南韓最大報驚嘆：台灣將中國拒於門外 經濟成長全球最佳
    日本昨新增3059例確診、31死 連5天每日新增破3000例
    2021/01/03 11:35

    日本昨新增3059例確診、31死 連5天每日新增破3000例
    止不住！英國週六單日新增5.7萬例 已連續5天新增超過5萬確診
    2021/01/03 08:42

    止不住！英國週六單日新增5.7萬例 已連續5天新增超過5萬確診

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    國際今日熱門
    祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了
    2021/01/02 18:18

    祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了

    許智峯及家人信用卡被取消 批滙豐行為如強盜
    2021/01/02 17:39

    許智峯及家人信用卡被取消 批滙豐行為如強盜

    願榮光歸香港！流亡港人元旦四海齊唱反送中主題曲
    2021/01/02 20:18

    願榮光歸香港！流亡港人元旦四海齊唱反送中主題曲

    打到一半沒電！中國LOL比賽突斷電 中網友批淪笑柄
    2021/01/02 17:47

    打到一半沒電！中國LOL比賽突斷電 中網友批淪笑柄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播