「鑽石公主號」捲土重來！ 預計7月營運日韓航線

疫情爆發後曾是日本燙手山芋的鑽石公主號豪華郵輪，一共累計712人染疫、13人死亡，如今更傳出郵輪在經過全船消毒後，預計在今年7月投入日韓航線的營運。（路透）

2021/01/03 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發初期，停靠在橫濱港的鑽石公主號豪華郵輪就地隔離卻不斷出現確診患者，成為日本的燙手山芋，船上一共累計712人染疫、13人死亡，如今更傳出郵輪在經過全船消毒後，預計在今年7月投入日韓航線的營運。

據《韓聯社》報導，總部位於日本東京的郵輪旅行社星球郵輪（Cruise Planet），推出7月1日從橫濱出發，途經鹿兒島、濟州島、長崎最後返回橫濱的鑽石公主號7天旅程，同時還在規劃10月的橫濱-釜山10天遊。

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星球郵輪表示，鑽石公主自從疫情爆發以來一直處於停用狀態，目前正在進行內部裝修，以便在今年夏天恢復營運。不過，由於日韓對外國觀光客的90天簽證已終止發放，南韓更對入境者採取隔離檢疫，因此鑽石公主號能不能停靠韓國港口還是未知數。

主要在日本網站和媒體張貼廣告吸引顧客的星球郵輪指出，雖然他們計畫從7月出發，但一切狀況都無法確定，在某些不可控的情形之下，屆時也是有可能會取消出航。

星球郵輪強調，如果最後順利成行，將實施嚴格的檢疫措施，所有登船者都必須篩檢、測量體溫並填寫健康狀況表。

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