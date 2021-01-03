為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    殘忍剖腹取嬰 67年來首位美聯邦女囚將遭處決

    女囚蒙哥馬利預計將在12日處死，成為美國67年來首位處決的聯邦監獄女性囚犯。（路透資料照）

    女囚蒙哥馬利預計將在12日處死，成為美國67年來首位處決的聯邦監獄女性囚犯。（路透資料照）

    2021/01/03 13:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院1日裁定，推翻暫緩死囚蒙哥馬利（Lisa Montgomery）處決的決定，宣布將在12日行刑，蒙哥馬利預計將成為美國67年來首位處決的聯邦監獄女性囚犯。

    綜合外媒報導，蒙哥馬利2004年在密蘇里州襲擊23歲的孕婦斯妮內特（Bobbie Jo Stinnett），蒙哥馬利用繩索勒斃懷孕8個月的斯妮內特，並以菜刀剖腹將斯妮內特的胎兒取出，當作自己的小孩。斯妮內特隨後被母親發現死於血泊中，倖存的嬰兒則被歸還給生父。

    蒙哥馬利是目前唯一一名女性聯邦死囚，原定於去年12月8日執行死刑，但因2名律師探視蒙哥馬利後確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），律師團隊要求聯邦法官暫緩處決。法官日前以暫緩期無法更改處決日期為由，裁定應再次延後執行死刑。聯邦巡迴上訴法院1日則推翻這項決定，預定於1月12日實施注射處死。

    蒙哥馬利的律師團隊則提到，蒙哥馬利遭受了多年的身心虐待，患有嚴重的精神疾病，認為死刑的判決不合理，將要求上訴法院重新審理此案。

    川普政府在2020年7月重啟已暫停17年的聯邦處決，並在年內執行10次死刑，也是自1896年以來，單一年份聯邦死刑執行人數首度突破雙位數。據報導，川普在20日卸任前，預計將處決另外2名聯邦死囚。

    女囚蒙哥馬利預計將在12日處死，成為美國67年來首位處決的聯邦監獄女性囚犯。（法新社資料照）

    女囚蒙哥馬利預計將在12日處死，成為美國67年來首位處決的聯邦監獄女性囚犯。（法新社資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國唯一女死囚延後行刑時間 恐衝擊拜登廢死主張
    2020/12/26 11:18

    美國唯一女死囚延後行刑時間 恐衝擊拜登廢死主張
    武漢肺炎》美國死囚處決前夕中鏢 可能暫緩行刑
    2020/12/18 22:34

    武漢肺炎》美國死囚處決前夕中鏢 可能暫緩行刑
    124年來最多！美今年執行10次聯邦死刑 報告：異常狀況
    2020/12/18 15:37

    124年來最多！美今年執行10次聯邦死刑 報告：異常狀況
    美國近70年來 將首次處死女囚
    2020/10/17 10:29

    美國近70年來 將首次處死女囚

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    國際今日熱門
    挺川陣營盼彭斯擴權推翻選舉結果 訴訟遭法官駁回
    2021/01/02 14:23

    挺川陣營盼彭斯擴權推翻選舉結果 訴訟遭法官駁回

    日媒爆料：中共高層傳走私中製疫苗赴日 供日富豪秘密接種
    2021/01/02 14:58

    日媒爆料：中共高層傳走私中製疫苗赴日 供日富豪秘密接種

    英國允許「混合接種」不同藥廠疫苗 挨轟放棄科學
    2021/01/02 14:48

    英國允許「混合接種」不同藥廠疫苗 挨轟放棄科學

    可愛小鸚鵡太會生 英國擬下達全面獵殺令
    2021/01/02 16:33

    可愛小鸚鵡太會生 英國擬下達全面獵殺令

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播