殘忍剖腹取嬰 67年來首位美聯邦女囚將遭處決

女囚蒙哥馬利預計將在12日處死，成為美國67年來首位處決的聯邦監獄女性囚犯。（路透資料照）

2021/01/03 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院1日裁定，推翻暫緩死囚蒙哥馬利（Lisa Montgomery）處決的決定，宣布將在12日行刑，蒙哥馬利預計將成為美國67年來首位處決的聯邦監獄女性囚犯。

綜合外媒報導，蒙哥馬利2004年在密蘇里州襲擊23歲的孕婦斯妮內特（Bobbie Jo Stinnett），蒙哥馬利用繩索勒斃懷孕8個月的斯妮內特，並以菜刀剖腹將斯妮內特的胎兒取出，當作自己的小孩。斯妮內特隨後被母親發現死於血泊中，倖存的嬰兒則被歸還給生父。

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蒙哥馬利是目前唯一一名女性聯邦死囚，原定於去年12月8日執行死刑，但因2名律師探視蒙哥馬利後確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），律師團隊要求聯邦法官暫緩處決。法官日前以暫緩期無法更改處決日期為由，裁定應再次延後執行死刑。聯邦巡迴上訴法院1日則推翻這項決定，預定於1月12日實施注射處死。

蒙哥馬利的律師團隊則提到，蒙哥馬利遭受了多年的身心虐待，患有嚴重的精神疾病，認為死刑的判決不合理，將要求上訴法院重新審理此案。

川普政府在2020年7月重啟已暫停17年的聯邦處決，並在年內執行10次死刑，也是自1896年以來，單一年份聯邦死刑執行人數首度突破雙位數。據報導，川普在20日卸任前，預計將處決另外2名聯邦死囚。

女囚蒙哥馬利預計將在12日處死，成為美國67年來首位處決的聯邦監獄女性囚犯。（法新社資料照）

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