拍馬屁新招！習近平訪潮汕 站過地方被換成「金磚」...

習近平出訪潮汕一帶後，當地出現習近平個人崇拜風潮。圖為習近平出訪深圳。（美聯社）

2021/01/03 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席去年10月前往廣東省視察，先後出現在潮州及汕頭，並在當地發表談話，沒想到在習近平離開後，潮汕當地卻出現一股「習崇拜」風潮，習近平在汕頭站過的地磚甚至還被換成了「金磚」。

根據《自由亞洲電台》報導，在汕頭市金平區出生長大的汕頭大學林姓學生表示，自從習近平離開汕頭之後，過去他曾出現過的汕頭開埠區小公園就發生明顯變化，有些地方掛起習近平來訪時的照片，或是循環播放有關習近平到訪小公園的新聞，街頭上的證制標語也隨之增加。

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另一位汕頭市居民吳先生則表示，自從習近平離開潮汕之後，他去過的潮州牌坊街和汕頭小公園成為了很多機關單位的工會活動、「黨建活動」新地標，市區內也出現了一些習近平的語錄、標語及畫像。吳先生認為，習近平上台後「狠抓黨建」，將他自己確立為「一尊」，而這類黨建活動與地方官員發展「紅色旅遊」之間形成相互循環，從而促進習近平的個人崇拜現象，有如井岡山的紅色旅遊。

旅居加州的潮州人陳先生則說，中共目前在潮汕地區進行的政治宣傳，著重於宣揚習近平及中共對汕頭經濟特區的「政策傾斜」，但陳先生質疑，汕頭以前就是個重要通商口岸，當時就做到真正的國際化，根本不須要共產黨來做什麼「政策傾斜」。

網路流傳汕頭當地將習近平站過的地磚替換成金磚。（圖擷取自YouTube）

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