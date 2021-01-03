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    紐約市長跨年夜獨享時代廣場 川普醫療幕僚諷：僅市長通行

    紐約市長白思豪跨年夜與其夫人在空無一人的時代廣場跳著浪漫圓舞曲。（歐新社）

    紐約市長白思豪跨年夜與其夫人在空無一人的時代廣場跳著浪漫圓舞曲。（歐新社）

    2021/01/03 00:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時報廣場今年的跨年活動照常盛大舉辦，但不同於往年的人聲鼎沸，今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而限制人潮，氣氛格外冷清黯淡。元旦當日，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也應景分享他跨年夜與其夫人在空無一人的時代廣場跳著浪漫的圓舞曲的影像。對此，川普醫療團隊幕僚成員史奈德（Jake Schneider）冷言，時代廣場不安全，但市長可以與夫人獨享跨年夜的時代廣場。

    綜合外媒報導，紐約時報廣場今年照常舉辦跨年活動，流程幾乎與往年相同，但今年的現場少了數十萬人的聲音，氣氛相當冰冷。

    紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也應景推文分享，他的跨年夜與其夫人共度，在偌大的時報廣場配著悠閒的背景音樂跳著圓舞曲，相當浪漫。

    對此，川普醫療團隊醫療急救組副主任推文嘲諷，「沒人能在時報廣場待著！那裡不安全！除了市長與市長夫人可以在那裡！」網友則表示，市長抱怨防疫預算不足，但有經費辦跨年活動。

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