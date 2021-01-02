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    武漢肺炎》全球逾8390萬例確診 超過182萬人病亡

    圖為2日英國醫護將武肺病患移出救護車送往醫院。（路透）

    圖為2日英國醫護將武肺病患移出救護車送往醫院。（路透）

    2021/01/02 23:07

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日11時（台灣2日晚間7時），全球至少182萬7565人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少8390萬6690例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5375萬6600人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球1月1日通報新增9661人病歿、55萬5864起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2271死）、墨西哥（700死）與英國（613死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計34萬7865人病故、2013萬6182例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬5411人喪生、770萬578例確診）、印度（14萬9218人喪生、1030萬5788例確診）、墨西哥（12萬6507人喪生、143萬7185例確診）及義大利（7萬4621人喪生、212萬9376例確診）。

    依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有169人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（131人）、波士尼亞與赫塞哥維納（125人）、義大利（123人）、北馬其頓共和國（120人）。

    從區域來看，歐洲累計57萬7421死、2678萬200例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計50萬9332死、1563萬1581例確診；美國和加拿大共計36萬3471死、2071萬8886例確診。

    亞洲共計22萬19死、1394萬6361例確診；中東地區共計9萬239死、401萬2049例確診；非洲共計6萬6138死、278萬6532例確診；大洋洲共計945死、3萬1087例確診。

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