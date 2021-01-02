不准浪費！ 川普延遲撥款64兆支出案部分項目

川普（見圖）運用體制內手段，延緩撥款2.3兆美元（約64兆台幣）政府支出案的部分項目。（歐新社）

2021/01/02 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前簽署同意聯邦國會通過的2.3兆美元（約64兆台幣）政府支出案，政府內部知情人士也透露，川普運用體制內手段，延緩撥付了部分不必要開支款項。

據《Newsmax》報導，在這2.3兆美元的支出項目裡，有9000億美元（約新台幣25兆元）作為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）紓困金，另外1.4兆（約39兆台幣）則是美國政府的綜合支出案。

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川普認為1.4兆綜合支出中，有部分純屬浪費，例如金援埃及的13億美元（約364億台幣）大多會被用來購買俄製軍火；2500萬美元（約7億台幣）金援巴基斯坦的性別平等項目；4000萬美元（約11億台幣）資助華府的甘迺迪中心，然而該機構早因疫情關閉了。

川普在簽署同意了這個支出案包裹後，表示他會依據1974年的《截留控制法》（Impoundment Control Act），截留部分資金，並且向國會說明截留的項目與理由。若國會在45天內未予以核可，被截留的項目仍將照常撥付。

匿名消息來源透露，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）向處理海外金援事務的政府機構表示，白宮正著手凍結支出案裡的部分資金，而延緩撥款的項目幾天後就會揭曉。

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