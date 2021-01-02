可愛小鸚鵡太會生 英國擬下達全面獵殺令

長尾小鸚鵡因翠綠可愛的外表受到民眾喜歡。（路透）

2021/01/02 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕擁有生存優勢的外來種往往會對本土物種帶來危機，但這些入侵物種並不一定是外型醜怪的動物，長尾小鸚鵡就因翠綠可愛的外表受到民眾喜歡，但在過去20年內，英國本土的長尾小鸚鵡總數爆發性增長了1455％，讓當局近期不得不考慮下達全面獵殺令。

綜合英國媒體報導，長尾小鸚鵡原生於非洲地區，自19世紀後期首次到達英國後便在這個氣候宜人的國家定居了下來，是移入歷史較久遠的外來物種，長尾小鸚鵡數量在最近十幾年內大幅增加，目前全英國存在約17萬隻，已對當地生態造成威脅，並使其獲得「空中灰松鼠」（grey squirrels of the sky）的惡名。

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報導指出，在長尾小鸚鵡數量暴增的同時，科學家觀察到與其共同競爭環境資源的其他鳥類、蝙蝠等本土動物族群數量下滑，可見該外來種已對本地物種帶來生態上的嚴重影響，此外，這種鸚鵡也很愛造訪人類耕地大啖作物，被認為已導致「緊急的經濟、社會和環境問題」，是造成生物多樣性喪失的主要原因。

英國環境食品與鄉村事務部（Defra）表示，近期正在研擬對境內的長尾小鸚鵡實施全面獵殺令，不過目前仍無定論，據悉，該國2009年已下達初步撲殺令，土地擁有者被授權在其物業上對長尾小鸚鵡進行射擊及或投藥，而不需要事先申請許可。

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