為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    可愛小鸚鵡太會生 英國擬下達全面獵殺令

    長尾小鸚鵡因翠綠可愛的外表受到民眾喜歡。（路透）

    長尾小鸚鵡因翠綠可愛的外表受到民眾喜歡。（路透）

    2021/01/02 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕擁有生存優勢的外來種往往會對本土物種帶來危機，但這些入侵物種並不一定是外型醜怪的動物，長尾小鸚鵡就因翠綠可愛的外表受到民眾喜歡，但在過去20年內，英國本土的長尾小鸚鵡總數爆發性增長了1455％，讓當局近期不得不考慮下達全面獵殺令。

    綜合英國媒體報導，長尾小鸚鵡原生於非洲地區，自19世紀後期首次到達英國後便在這個氣候宜人的國家定居了下來，是移入歷史較久遠的外來物種，長尾小鸚鵡數量在最近十幾年內大幅增加，目前全英國存在約17萬隻，已對當地生態造成威脅，並使其獲得「空中灰松鼠」（grey squirrels of the sky）的惡名。

    報導指出，在長尾小鸚鵡數量暴增的同時，科學家觀察到與其共同競爭環境資源的其他鳥類、蝙蝠等本土動物族群數量下滑，可見該外來種已對本地物種帶來生態上的嚴重影響，此外，這種鸚鵡也很愛造訪人類耕地大啖作物，被認為已導致「緊急的經濟、社會和環境問題」，是造成生物多樣性喪失的主要原因。

    英國環境食品與鄉村事務部（Defra）表示，近期正在研擬對境內的長尾小鸚鵡實施全面獵殺令，不過目前仍無定論，據悉，該國2009年已下達初步撲殺令，土地擁有者被授權在其物業上對長尾小鸚鵡進行射擊及或投藥，而不需要事先申請許可。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    可怕！用寶特瓶走私鸚鵡 印尼警方驚見殘忍景象
    2020/11/21 10:14

    可怕！用寶特瓶走私鸚鵡 印尼警方驚見殘忍景象
    救命恩鳥！睡夢中房子失火 鸚鵡察覺快速叫醒主人逃生
    2020/11/04 13:43

    救命恩鳥！睡夢中房子失火 鸚鵡察覺快速叫醒主人逃生

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    中英對照讀新聞》Gray parrots separated at zoo after swearing a blue streak 動物園灰鸚鵡因髒話不斷而被分開
    2020/10/09 05:30

    中英對照讀新聞》Gray parrots separated at zoo after…
    被鄰居鸚鵡吵到抓狂 男子拿膠帶壓住對方電鈴反制慘被打
    2020/10/03 16:11

    被鄰居鸚鵡吵到抓狂 男子拿膠帶壓住對方電鈴反制慘被打

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    國際今日熱門
    美喬治亞州聯邦參議員補選提前投票截止 民主黨選情看好
    2021/01/01 19:27

    美喬治亞州聯邦參議員補選提前投票截止 民主黨選情看好

    武漢肺炎》泰國疫情延燒 曼谷關閉學校、托育所2週
    2021/01/01 20:29

    武漢肺炎》泰國疫情延燒 曼谷關閉學校、托育所2週

    誤闖山大王地盤？ 女遊客被野猴扯衣騎上身
    2021/01/01 22:06

    誤闖山大王地盤？ 女遊客被野猴扯衣騎上身 影片

    日本重症患者716人創新高 東京神奈川疫情嚴峻
    2021/01/01 20:09

    日本重症患者716人創新高 東京神奈川疫情嚴峻

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播