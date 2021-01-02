伊朗擬將濃縮鈾純度提高至20％ 遠高於核協議規範

國際原子能總署1日表示，伊朗計畫將提煉濃縮鈾的純度提升至20%，遠高於核協議所規範的標準。（法新社資料照）

2021/01/02 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）1日表示，伊朗近日告知原能總署，該國計畫將提煉濃縮鈾的純度提升至20%，遠高於2015年核協議所規範的標準。

綜合外媒報導，伊朗國會日前通過爭議性法案，要求每年必須至少製造並儲存120公斤、純度20%的濃縮鈾。國際原能總署發言人1日聲明表示，已收到伊朗通知，伊朗原能機構（Atomic Energy Organization of Iran）將在福爾多（Fordow）地下核設施提煉純度20%的濃縮鈾，以遵守國會的新法案。

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聲明補充提到，在12月31日接獲信件，內容並未明確說明相關活動何時開始。根據聯合國機構11月發布的最新報告，伊朗正提高濃縮鈾純度，超過核協議規範的3.67%，但仍符合原能總署嚴格規範的4.5%門檻。

有伊朗「核武之父」之稱的首席核武科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）去年11月在德黑蘭遭暗殺，隨後伊朗誓言將採取行動報復。伊朗逐步拋棄核協議的規定，不再限制國內的核子活動，以報復美國的制裁。一名外交官透露，此舉將會是另一次打擊。

為解決伊朗核危機，美國、中國、法國、英國、俄羅斯、德國、歐盟與伊朗2015年在維也納簽署協議，限制伊朗核子活動。美國總統川普2018年單方面宣布退出核協議，隨後日益加重對伊朗制裁。

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