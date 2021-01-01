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    日本武漢肺炎確診單日增3247例 49人死亡

    圖為1日日本警察戴上防疫口罩，在東京明治神宮維持參拜秩序。（法新社）

    圖為1日日本警察戴上防疫口罩，在東京明治神宮維持參拜秩序。（法新社）

    2021/01/01 23:57

    〔中央社〕日本武漢肺炎確診病例今天新增3247例，其中東京新增783例，東京都政府防疫主管表示，新增數雖然比昨天減半，但過年期間有這麼多新增病例，令人感到震撼。

    日本放送協會（NHK）報導，日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情今天新增確診病例3247例，全國通報49人死亡，其中包括兵庫縣及大阪府各9人、東京都與神奈川縣各4人。北海道、千葉縣、埼玉縣各3人。

    東京都今天確診病例新增783例，以週五的新增病例來說，僅次於上週五的884人，屬第二多，累計6萬960例。

    東京都今天新增病例以年齡層來看，未滿10歲者14例、10幾歲者30例、20幾歲者234例、30幾歲者143例、40幾歲者132例、50幾歲者104例、60幾歲者59例、70幾歲者31例、80幾歲者25例、90幾歲者11例。

    新增的783例當中，有254例（約32%）與先前的確診者密切接觸過。有529例（68%）查不出感染源。

    東京目前在自家療養者比昨天增104人，共3278人。今天（1月1日）住院的確診者增加136人，共2730人，單日新增住院人數及住院總數皆創新高。目前確保的3500個病床當中，正在使用的占78%。

    東京都今天通報4人確診死亡，累計631人死亡。

    昨天是除夕日，東京都新增首度突破1000例，高達1337例，創新高。東京都政府表示，疫情非常嚴峻，強烈呼籲民眾要安靜地在家過新年，盡量少參加新年會（春酒）或聚餐。

    東京都防疫主管表示，今天新增的確診病例數雖比昨天減少約一半，但過年假期間，新增確診數將近800例，是令人感到震撼的數字，疫情沒抑制下來，要有充分的防疫對策才行。

    到目前為止，日本境內確診病例，若包含在機場檢疫查出的共有23萬8999例。若包括豪華郵輪鑽石公主號的712例，總共23萬9711例。因染疫死亡的有3541人，若加上鑽石公主號13人，總計3554人。

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