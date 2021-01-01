脫歐後英語將被「降格」？歐盟執委會：沒這回事

網傳英國脫歐後，英語不再是歐盟官方語言之一，迫使歐盟執委會緊急闢謠。（法新社）

2021/01/01 23:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國脫歐的過渡期在當地時間12月31日晚間11時（台灣1日上午7時）結束，往後英國與歐盟將展開新的夥伴關係。不過，近日有媒體聲稱，歐盟將把英語從官方語言，「降格」為工作語言，迫使歐盟執行委員會出面闢謠。

《歐洲新聞》（Euronews）31日報導，蘇格蘭《國家報》（The National）近日一篇報導引述一名歐盟事務特派員指出，「在歐盟成員國反對以英語翻譯文件後，英語即將被降格成『工作語言』。」這則消息獲得親近歐盟的英國週刊《新歐洲報》轉貼，在網路上掀起熱議。

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早在2016年時，時任歐洲議會憲法事務委員會主席修布納（Danuta Hubner）就曾直言：「如果我們沒了英國，我們就沒有英語。」

然而，歐盟執委會一名負責英歐談判的發言人，在回覆《歐洲新聞》時堅決否認相關傳聞，「這完全不是真的，英語仍然會是歐盟的官方語言之一。」在2016年英國脫歐公投後，歐盟執委會曾重申，若要更改歐盟的語言政策，須經歐洲議會一致同意。

自1973年歐盟還是歐洲共同體時，英語就一直是歐盟官方語言；歐盟目前有24個官方語言，官網上也寫道：「即使英國退出歐盟，英語仍是愛爾蘭和馬爾他的官方語言之一。」

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