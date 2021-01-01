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    美變種病毒病例增 菲律賓3日起對美實施入境禁令

    去年12月23日菲律賓奎松市一處巴士站的排隊人群。（路透）

    去年12月23日菲律賓奎松市一處巴士站的排隊人群。（路透）

    2021/01/01 22:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國境內感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒B.1.1.7的病例增加，佛州也傳出感染病例後，菲律賓政府1日宣佈，從3日起禁止來自美國的外籍旅客入境。

    菲律賓總統發言人在聲明中說，這項禁令是將政府週二（去年12月29日）宣佈的入境限制對象，擴大涵蓋美國，將持續到1月15日，適用對象包括抵達菲律賓前14天曾經到過美國的旅客。週二宣佈的禁令對象為來自20個國家和地區的旅客，但是允許在外地工作的菲律賓勞工回國，入境後須隔離14天。

    總統發言人羅格（Harry Roque）說，來自美國的旅客，若在1月3日以前抵達，將被允許入境，但是必須隔離14天。菲國目前累計確診47萬5000多例，死亡9248例，是東南亞疫情第2嚴重國家，僅次於印尼。

    美國佛州衛生主管機關週四（去年12月31日）表示，已在當地發現1例感染B.1.1.7變種病毒病例，是一名20多歲男性，沒有旅遊史，當局正與美國疾病管制暨預防中心（CDC）合作調查。這是繼科羅拉多州、加州後，美國第3州出該型病毒病例；同時，加州聖地牙哥郡官方週四證實又有3人感染，分別為40多歲和50多歲男子，加州目前已發現4人感染該型變種病毒。

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