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    中國測試戰力 最大軍用運輸機「運-20」部署南海永暑礁

    2018年3月19日的南海永暑礁衛星照。（路透檔案照）

    2018年3月19日的南海永暑礁衛星照。（路透檔案照）

    2021/01/01 20:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國軍方去年年底在南海展開三場演習之際，中國人民解放軍最大型的運輸機「運-20」出現在南海主權爭議島礁永暑礁，軍方消息人士透露，是在進行戰鬥力測試。

    「南華早報」1月1日報導，衛星照片拍到一架「運-20」去年12月25日在南沙群島的永暑礁跑道降落，但是未見裝、卸貨物。美國太空科技公司Maxar Technologies產品管理總監喬伊斯（Ken Joyce）於去年12月29日，在社群網站張貼這批衛星照片，寫道「在永暑礁觀測到運-20運輸機」。

    一名中國軍方消息人士證實該次行動，並指將該架運輸機派往南海，是要測試其戰力，「這是中國首次在南沙群島部署運-20」。消息人士未透露更多相關細節。

    中國去年12月29日宣佈在海南島週邊海域，展開三場同步進行的軍事演習，為期10天，中國自製「山東號」航空母艦、075型兩棲攻擊艦均參與此次軍演。

    代號「鯤鵬」的運-20運輸機，是目前中國最大型軍用運輸機，最大載重量66噸，若換裝開發中的新款發動機，載重量可再提高20%。

    新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院研究員許瑞麟（Collin Koh）說，運-20有能力載運裝甲車、飛彈發射器等重型軍事裝備，不過，在缺乏更多訊息的情況下，該架運輸機在永暑礁進行什麼任務，都只是揣測，「這樣的模糊性，本身就充滿了想像空間」。

    他認為，中國或許藉由這次部署行動，展現解放軍「遠征戰力投放能力」，尤其是運輸部隊、裝備到遙遠的南海前哨基地能力；在政治上則是要展現北京對抗美國的壓力，堅決維護其南海勢力存在。中國軍事評論員宋忠平指出，運-20可提升中國在南海的快速反應能力。

    2014年中國軍方「運-20」運輸機參加珠海航空展。（法新社檔案照）

    2014年中國軍方「運-20」運輸機參加珠海航空展。（法新社檔案照）

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