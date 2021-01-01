為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登怨阻礙交接 白宮預算管理局：無義務助擬預算案

    民主黨籍美國總統當選人拜登（見圖）抱怨川普政府阻礙政權移交，而預算管理局局長伏特則致信拜登政權移交團隊，反駁拜登說法。（路透）

    民主黨籍美國總統當選人拜登（見圖）抱怨川普政府阻礙政權移交，而預算管理局局長伏特則致信拜登政權移交團隊，反駁拜登說法。（路透）

    2021/01/01 20:59

    〔即時新聞／綜合報導〕民主黨籍美國總統當選人拜登（Joe Biden）先前抱怨川普政府的五角大廈、美國行政管理及預算局（Office of Management and Budget，以下稱預算管理局）阻礙政權移交，對此預算管理局局長伏特（Russell Vought）致信拜登團隊，表示他們有配合交接，但沒義務讓職員幫下屆政府團隊撰寫預算案，破壞現任總統的執政成績。

    美國保守派媒體《Newsmax》報導，民主黨籍總統當選人拜登本週一（12月28日）抱怨川普政府底下的預算管理局、五角大廈等機構妨礙他的團隊進行政權移交。預算管理局局長伏特則於昨日（12月31日）致信拜登團隊，指他們上週才開始要求取得預算管理局的重要文件，而自己轄下的預算局也已和拜登團隊開了超過45次會，提供了所有拜登團隊要求獲取的資訊，該單位並未像外界傳言的那樣阻礙拜登團隊進行政權移交。

    伏特在信裡也表示，美國政府同一時間只有一位總統、一個執政團隊，預算管理局的職員沒有義務幫助政權移交團隊撰寫政策預算提案，破壞現任總統的執政成果，且在本屆總統任期結束前，他們都會執行現任執政團隊的政策

    不過在預算政策領域工作超過25年的前共和黨議員助理霍蘭德（William Hoagland）表示，預算管理局不讓政權移交團隊獲得局內職員協助是聞所未聞，拜登上任後提出預算案的進度將會因此大大拖延。

    歷屆政權移交團隊都會在總統就職日前開始草擬預算案，而在行政程序上，新總統要在就職那年的2月第一個星期一把預算案提交給國會。不過近年來，新上任的總統總是會遲交預算案。川普在2017年上台4個月後的5月23日才提交預算案，而歐巴馬（Barack Obama）雖然在2009年上台後於2月26日便提交預算案，但遲至5月才把預算案的細節呈給國會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    參議員挺川 挑戰選舉人票認證
    2021/01/01 05:30

    參議員挺川 挑戰選舉人票認證
    拜登效應！ 前移民官員預測：移民美國人數暴漲
    2021/01/01 00:54

    拜登效應！ 前移民官員預測：移民美國人數暴漲

    大坪林站換屋熱 個案表現成交關鍵
    川普子彈已擊發！專家：拜登會接續打中科技戰
    2020/12/30 12:07

    川普子彈已擊發！專家：拜登會接續打中科技戰
    嚇阻中國犯台！《華爾街日報》：拜登應協助武裝台灣
    2020/12/30 06:06

    嚇阻中國犯台！《華爾街日報》：拜登應協助武裝台灣

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    民主聯盟 拜登抗中打團體戰
    2020/12/30 05:30

    民主聯盟 拜登抗中打團體戰
    拜登就職典禮縮小規模、未邀外賓 外交部：出席機率不高
    2020/12/29 12:53

    拜登就職典禮縮小規模、未邀外賓 外交部：出席機率不高
    國際今日熱門
    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人
    2021/01/01 06:12

    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人 影片

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三
    2021/01/01 10:30

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize euthanasia for terminally ill patients／紐西蘭表決通過絕症病患安樂死合法化
    2021/01/01 05:30

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize eutha…

    放出8天 黎智英又關回去
    2021/01/01 05:30

    放出8天 黎智英又關回去

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播