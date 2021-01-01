拜登怨阻礙交接 白宮預算管理局：無義務助擬預算案

民主黨籍美國總統當選人拜登（見圖）抱怨川普政府阻礙政權移交，而預算管理局局長伏特則致信拜登政權移交團隊，反駁拜登說法。（路透）

2021/01/01 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨籍美國總統當選人拜登（Joe Biden）先前抱怨川普政府的五角大廈、美國行政管理及預算局（Office of Management and Budget，以下稱預算管理局）阻礙政權移交，對此預算管理局局長伏特（Russell Vought）致信拜登團隊，表示他們有配合交接，但沒義務讓職員幫下屆政府團隊撰寫預算案，破壞現任總統的執政成績。

據 美國保守派媒體《Newsmax》報導，民主黨籍總統當選人拜登本週一（12月28日）抱怨川普政府底下的預算管理局、五角大廈等機構妨礙他的團隊進行政權移交。預算管理局局長伏特則於昨日（12月31日）致信拜登團隊，指他們上週才開始要求取得預算管理局的重要文件，而自己轄下的預算局也已和拜登團隊開了超過45次會，提供了所有拜登團隊要求獲取的資訊，該單位並未像外界傳言的那樣阻礙拜登團隊進行政權移交。

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伏特在信裡也表示，美國政府同一時間只有一位總統、一個執政團隊，預算管理局的職員沒有義務幫助政權移交團隊撰寫政策預算提案，破壞現任總統的執政成果，且在本屆總統任期結束前，他們都會執行現任執政團隊的政策

不過在預算政策領域工作超過25年的前共和黨議員助理霍蘭德（William Hoagland）表示，預算管理局不讓政權移交團隊獲得局內職員協助是聞所未聞，拜登上任後提出預算案的進度將會因此大大拖延。

歷屆政權移交團隊都會在總統就職日前開始草擬預算案，而在行政程序上，新總統要在就職那年的2月第一個星期一把預算案提交給國會。不過近年來，新上任的總統總是會遲交預算案。川普在2017年上台4個月後的5月23日才提交預算案，而歐巴馬（Barack Obama）雖然在2009年上台後於2月26日便提交預算案，但遲至5月才把預算案的細節呈給國會。

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